Fakkeltog for iranske kunstnere - 27 norske kulturorganisasjoner er med

«Torsdag 2. februar samler 27 norske kunstnerorganisasjoner seg til en stille markering foran den iranske ambassaden, både som en solidaritetsmarkering for våre iranske kolleger og som en protest mot iranske myndigheters brutale oppførsel overfor egne innbyggere» heter det i pressemeldingen om fakkeltoget i Oslo torsdag. Initiativtakere er filmarbeiderne Marianne Müller og Sigrun Norderval, som har fått med hele 27 forbund og organisasjoner i norsk kulturliv i solidaritetsmarkeringen.

«Vi går samlet til den iranske ambassaden til støtte for ytringsfrihet i Iran, og i solidaritet med fengslede og forfulgte kolleger i landet» skriver initiativtakerne.

«I desember arrangerte advokater i Norge et fakkeltog til støtte for fengslede kolleger i Iran. Torsdag tar norske kunst- og kulturarbeidere stafettpinnen videre, for å vise at vi også støtter våre kolleger» skriver initiativtakerne i en pressemelding.

[ Filmtopper støtter hans Iran-protest ]

Flere er henrettet

Demonstrasjoner mot det iranske regimet har pågått siden september i fjor, da den 22-årige kurdisk-iranske kvinnen Mihsa Ahmini døde i moralpolitiets varetekt, etter å ha blitt arrestert for å vise seg offentlig uten hijab. Det iranske regimet har slått hardt ned på protestene. Over 500 sivile er blitt drept, over 20.000 demonstranter og aktivister er blitt arrestert, og fire personer er blitt henrettet, ifølge en rapport fra amerikanske Human Rights Activist News.

Kjersti Løken Stavrum Kjersti Løken Stavrum, styreleder Norsk PEN (Beate Oma Dahle/Beate Oma Dahle/NTB)

Den norske PEN-klubben er en av organisasjonene som deltar i markeringen.

Over 200 forfattere, journalister og kunstnere er fengslet av det iranske regimet, ifølge Norsk PEN.

– Norsk PEN er engasjert i det som skjer i Iran og følger utviklingen så tett som mulig, særlig via ett av våre styremedlemmer Asieh Amini som er en iransk journalist og poet bosatt i Trondheim, forteller Norsk PENs styreleder Kjersti Løken Stavrum.

– Vi skulle jo ønske vi kunne gjort mer, noe som virkelig monnet. Dette er en ikke sjelden følelse når man jobber mot vindmøller og gjenstridige regimer. I slike situasjoner er det særlig godt å kunne delta i markeringer og demonstrasjoner. De bidrar til å skape større oppmerksomhet og bevissthet, og avhjelper også den personlige frustrasjonen, kommenterer Stavrum.

«Norsk PENs æresmedlem, forfatteren og journalisten Narges Mohammadi er dømt igjen, til 10 års fengsel, en stor bot og 150 piskeslag. Hun er nektet medisinsk hjelp og kontakt med sin familie» skriver Norsk PEN i en uttalelse publisert tidligere i år. «Det iranske regimet må stilles til ansvar, bl.a. ved å kutte vår egen og andre lands handelsforbindelser til landet», understreker Norsk PEN i uttalelsen.

De 27 organisasjonene som er med i fakkeltoget torsdag:

Creo, Dramatikerforbundet, Norsk PEN, Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet, Norske Filmregissører, Forbundet Frie Fotografer, Fotogalleriet, Freemuse, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk teater og orkesterforening, Norske Billedkunstnere, NOPA, Norske Dansekunstnere, Norsk Operasangerforbund, Norske Kunsthåndverkere, Norsk Oversetterforening, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Norsk Komponistforening, GramArt, NAViO, Safemuse, Tegnerforbundet, Norsk Filmforbund, Virke Produsentforeningen, Grafill, Norske Kulturarrangører.

[ KOMMENTAR: Nasjonalmuseets framtid er Trettebergstuens utfordring (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen