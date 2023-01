Unge iranere henrettet etter protester mot regimet

En iransk domstol fant i desember Mohammad Mehdi Karami og Seyyed Mohammad Hosseini skyldig i å ha drept et medlem av landets sikkerhetsstyrker under protestene måneden før. De to ble dømt til døden, og dødsdommene ble tirsdag opprettholdt av iransk høyesterett.

Lørdag morgen ble de to, som var 20 og 22 år gamle, henrettet ved henging, melder det iranske rettsvesenet nettavis Mizan Online.

Stortingspresident Masud Gharahkhani reagerer sterkt på henrettelsene og la lørdag morgen ut et bilde av seg selv der han holder en plakat med teksten «Kvinne. Liv. Frihet.» – en støtteerklæring til demonstrantene som protesterer mot regimet i Iran.

– Det iranske regimet fortsetter henrettelser av unge demonstranter, skriver Gharahkhani på Twitter.

– De fikk ikke møte familien og ingen rettssikkerhet. Be their voice!, fortsetter han

I desember ble to andre unge menn henrettet i Iran etter å ha blitt funnet skyldige i vold mot politiet under demonstrasjonene. Henrettelsene vakte skarpe internasjonale protester.

Ifølge iransk rettsvesen er elleve personer dømt til døden i forbindelse med protestene i landet.

