Reduserte matbudsjettet fra 8.000 til 1.500 kroner

Hvem: Kristoffer Tvilde (35), bor i Oslo.

Hva: Forfatter, økonom og influenser.

Hvorfor: 25. august lanserer han boka «Sparekokeboka – Spis som en konge på budsjett».

Jeg må jo begynne med å spørre hvordan du fikk ideen til boka?

– Jeg har alltid vært veldig opptatt av å redusere matsvinn og har gjort det til en sport å aldri kaste mat. Reisen startet for rundt ti år siden da jeg og samboeren min kjøpte et rekkehus, og var tom på konto etter en uke. Så vi trengte å bruke så lite penger på mat som mulig. Derfor ble utgangspunktet å lage mat vi allerede hadde tilgjengelig i kjøleskap og kjøkkenskuffer. Christina, samboeren min, nevnte at hun hadde hørt om noe som het «dumpster diving», som rett og slett betyr å finne mat i søpla til matbutikkene. Jeg var skeptisk, men sa til slutt ja! Vi fant utrolig mye god mat som var kastet på grunn av dato eller at en av tomatene i posen var litt most. Etter at vi gjorde disse endringen reduserte vi matbudsjettet fra 8.000 til 1.500 kroner i måneden.

Det er jo mye som skjer nå, med høyere priser for strøm, bensin og mat. Hvordan har det påvirket deg og din familie?

– Jeg har en familie på fire så vi har satt i gang en del tiltak for å forberede oss best mulig til høsten og vinteren. For mat ser vi forbruket har gått opp rundt en 1.000-lapp i måneden. Dette har nok litt med sommermånedene å gjøre, der vi historisk har litt høyere forbruk på «kosevarer» som godteri, is og brus. Målet er å ligge på rundt 6.000 kroner i måneden. For å klare det er vi nødt til å redusere denne posten. Det betyr vann som tørstedrikk og brus og godteri kun i helgene.

Men når det gjelder maten da, hvordan kan man bevare smaken og samtidig redusere matbudsjettet?

– De to enkleste tiltakene, etter min mening, er å bytte ut en kjøttmiddag og spise en restemiddag i uka. Hvis familien spiser taco hver fredag kan du bytte ut halvparten av kjøttdeigen med svarte bønner, som koster rundt en tier. Synes familien det er godt er neste steg en tacofredag med to pakker svarte bønner istedenfor kjøttdeig. Faller ikke denne miksen i smak er det kanskje andre retter som indisk curry med kikerter istedenfor kylling som kan testes ut.

Det jo en fin måte å introdusere andre matvarer til barna, samtidig som de beholder det de liker. Det skal jeg absolutt prøve! Har du noen andre gode tips som kan spare miljøet og budsjettet?

– Ja, blant annet når grønnsakene blir slappe. Så kan man som regel friske dem opp igjen ved å legge de i vann noen timer. Alternativt fungerer de utmerket til å brukes i gryteretter eller lignende. Det finnes også mange skatter i datovarehylla. Flere jeg har snakket med synes det er vanskelig å styre unna lokketilbudene i fysisk butikk så da kan det være lurt å bestille varene over nett. Her må man betale frakt, men det sparer seg fort inn hvis det betyr at man holder seg til handlelisten.

Boken din kommer jo ut på et perfekt tidspunkt. Flere studenter flytter ut, og skal klare seg i en tid med historisk prisvekst på matpriser. Hva er ditt beste råd til dem?

– Planlegg. Det å lage mat til én person koster ofte nesten det samme som å lage til fire. Da er det lurt å sette av en dag i uken til å lage store porsjoner som kan fryses ned eller legges i kjøleskapet. Bor du i et kollektiv er et sparetips å lage mat sammen fast noen dager i uka. Ikke kjøp mat i kantina på skolen. Der er det ofte dyrt.

Mange studenter lever jo på nudler, har du et annet forslag som er like billig?

– Her vil jeg slå et slag for norske rotgrønnsaker. Tenker da hovedsakelig på poteter, løk og gulrøtter. For en middag er fortsatt nudler billigere, men lager du en stor porsjon lapskaus blir det like billig. Vil du ha noe kjøtt eller annet proteinkilde i, er det lurt å se i datovarehylla. Svin er for eksempel ofte nedpriset til under 50 lappen. Da koster det rundt under en hundrelapp for fem kg lapskaus. Dette holder til ti middager, og vil ha samme pris som ti pakker nudler.

Det har jo kommet flere lavprismerker i butikkene, er de like gode som de andre produktene?

– Frukt og grønt er som regel veldig bra. Sjampinjong, løk, paprika og gulrøtter synes jeg er mye mat for pengene. Ofte er eneste forskjellen at størrelsen på grønnsakene er litt ulik. Noe av de hakkede tomatene synes jeg også har en god kvalitet, men jeg styrer unna de som er smakstilsatt med krydder. Fisk ville jeg prøvd meg litt fram på, men stort sett bra kvalitet. Kjøtt synes jeg ofte ikke er av like god kvalitet og dyrevelferden på disse produktene er stort sett veldig dårlig. Så her velger jeg å kjøpe mindre kjøtt av bedre kvalitet for både smak og dyrevelferd. Vil anbefale alle å laste ned dyrevernsappen hvor du finner en enkel oversikt over hvilke produkter som er grønnmerket.

Også må vi over til noen faste spørsmål. Hvem er din barndomshelt?

– Jeg husker at jeg digget MacGyver tidlig på 90-tallet fordi han hadde så utrolig kule måter å løse konflikter på. Men nå jeg ser det nå, så holder det seg ikke like godt.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke startet på kokkelinja på videregående skole.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Jamie Oliver! Rett og slett fordi jeg er litt «fan» av han og elsker å snakke om mat.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det må bli en kokebok og den rutete kokeboken til Ingrid Espelid Hovig som jeg har «lånt» fra mor. Den har jeg lært utrolig mye av.

