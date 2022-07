Dette trenger du ikke å kaste fra kjøleskapet før ferien

Hvem: Anette Fjelleng Hansen (40)

Hva: Matfaglig rådgiver i Matprat

Hvorfor: Matprat har nylig lansert nettsiden “Hva har du i kjøleskapet”, der du kan få tips til digg restemat for å tømme kjøleskapet før du drar på ferie.

Hei, Anette, skal du reise bort i sommer?

– Jeg er fra Helgelandskysten, og skal opp til hytta der. Det blir båtliv, grilling og fjellturer i noen uker.

Men er du flink til å rydde ut av kjøleskapet før du drar?

– Ja, jeg pleier å gjøre det før ferien. Men jeg har glemt noen egg jeg hadde liggende på benken en gang. Det er ikke noe du vil komme tilbake til. Vi hadde vært borte i tre uker, og det hadde vært 30 grader hjemme. Det lukta død og verre. Da jeg tok i kurven med egg så eksploderte eggene. Vi lufta ut i tre dager …

Jeg har jo hørt at egg er noe som holder seg bra ganske lenge?

– Ja, jeg pleier å si at egg er spiselig i rundt seks måneder, men egenskapene minsker med tiden. Har du veldig gamle egg er det bedre å bruke dem i omeletten enn i marengs eller sukkerbrød.

Hvordan får man matvarene til å holde seg bra?

– Hvis det står “Best før, men ikke dårlig etter” på pakningen, er hovedregelen at pakningen holder seg lenger om den er uåpna. En uåpna boks rømme kan stå i månedsvis uten å bli dårlig. Det har også noe å si hvor du plasserer eplene dine. Epler bør ikke ligge ved andre grønnsaker, for det skiller ut en gass som påvirker holdbarheten til de andre matvarene.

Hva er det som holder seg dårligst i kjøleskapet da?

– Ferdigsalater pakket i plast må du spise ganske raskt. Det er for mye fuktighet i den tette posen. Fersk fisk og kjøtt kan kanskje ligge noen dager over forbruksdato, men der er det litt forskjeller. Biffen modnes mer i pakningen etter at den har gått ut på dato, men kylling bør ikke spises etter forbruksdato. Da bør du heller fryse den ned.

Fryseren hos meg synes jeg noen ganger blir et svart hull, der mat jeg ikke vet hva jeg skal gjøre med forsvinner.

– Hehe, man ikke skal legge noe i fryseren uten å ha en plan for det, tenker jeg. Middagsrester holder seg for eksempel bare noen måneder i fryseren. Dessuten stopper ikke fryseren utviklingen til maten, men reduserer hurtigheten. Så om du tar ut kylling fra fryseren som har gått ut på dato mens den lå frosset, bør den spises innen et par dager.

Hva når vi kommer hjem og ser at det vi sparte på ikke holdt seg noe bra likevel? Smør som får et gult lag på toppen, og osten får mugg på sidene, kan vi bare skrape det bort?

– Den eldre garde er mer vant til å skjære bort mugg fra osten, men muggtrådene går ned i osten, så du vet egentlig ikke hvor langt du skal skjære før muggen er borte. Så jeg ville heller ha fryst ned osten, enten i sin helhet eller rive den først. Når det gjelder smøret så påvirker harsket smør smaken. Så kanskje bruke smøret til å steke istedenfor å ha på brødskiva? Så slipper du å kaste det.

Men sånn ærlig, er det egentlig så farlig å spise mat som har tapt seg litt?

– Du kan bli dårlig i magen, men det skal litt til. Det er ikke farlig å få i seg mugg på en osteskive, men det er veldig forskjell på matvaren. Mange dropper nok å spise overmoden frukt fordi det ikke er appetittlig, men hvis du heller lager smoothie av den, så er den kanskje mer fristende? Og husk, hvis gulrøttene har blitt litt slappe etter ferien, skrell dem og legg dem i kaldt vann. Da blir de sprø igjen!

Du som er utdannet kokk, hva er lurt å lage til middag de siste dagene før ferien, for å bruke opp mest mulig fra kjøleskapet?

– Hvis du lager kjøttdeig og spagetti eller pizza kan du bruke diverse grønnsaker oppi sausen for å gjøre den mer smaksrik. Har du mye løk kan du sylte løken på glass, og gulrøttene kan bli gulrotsuppe. Frukt kan du kutte i biter og fryse ned for fremtidig smoothie. Egg og pasta kan bli spagettiomelett eller gratinert pastaform. Melk og rømme kan bli pannekakerøre, som også kan fryses ned.

– Vi har akkurat lansert «Hva har du i kjøleskapet» på våre nettsider. Der kan du taste inn det du har for å få opp tips til restemat eller noe godt du kan lage for å bruke opp maten før ferien.

Supre tips! Vi avslutter med noen kjappe spørsmål her, i en modifisert sommerutgave. Hvilken bok skal du lese i sommer?

– Jeg er en sommerleser, med tre unger og full rulle resten av året. Det blir sikkert den siste til Jo Nesbø.

Har du et reisetips?

– Må bli Vega og toppturer til Dønnamannen og De sju søstre.

Hvor foretrekker du helst å ta et bad?

– I utlandet.

Hva er minimum temperatur for at du tar et svømmetak?

– Det må nesten være kroppstemperatur, haha. Ungene bader hver dag, mens jeg dupper tærne. På en av årets varmeste dager skal jeg vurdere å bade.

