Ønsker å avsløre hva som foregår i Iran

Hvem: Sannar Araszadeh (40). Bor i Drammen, men er kurder fra Øst-Kurdistan i Iran.

Hva: Forfatter og frilansjournalist.

Hvorfor: Har nylig gitt ut romanen «Blomsterselgerne».

Hei, Sannar! Gratulerer med utgivelsen av boka di, er det din første utgivelse?

– Tusen takk, og nei dette er min andre bok. I 2015 ga jeg ut en selvbiografi som heter «Den mørke solen over de trange smugene».

Jeg har skjønt at romanen også inneholder en del opplevelser som du kan relatere deg til?

– Stemmer. Det er ikke ting jeg har opplevd selv, men opplevelser andre jeg kjenner har hatt. Jeg kom selv til Norge som kvoteflyktning, og skriver nå om to barn som er blomsterselgere. Den ene har iransk bakgrunn, og den andre flyktet fra Afghanistan til Iran. Samtidig blir leserne kjent med en eldre rusavhengig kvinne. Vi følger de tre på sin reise i byen Teheran, når de opplever fattigdom, mobbing og undertrykkelse.

Hadde du noen spesielle tanker om hva boken skulle handle om når du bestemte deg for å skrive?

– Ja, det hadde jeg. Selv om boken er en roman, vil jeg si at den er basert på virkeligheten. Jeg ønsket å avsløre og fortelle om hvordan de afghanske flyktningene blir misbrukt og forskjellsbehandlet i Iran. Det er ikke mange i vesten som vet hvordan Iran tvang afghanske flyktninger til Syria for å delta i krigen. Det er slik i Iran at afghanske flyktninger bare får de jobbene ingen vil ha, og ofte blir de blomsterselgere på gata. I tillegg kan ikke flyktningene ferdes fritt i landet. De må for eksempel holde seg unna turistattraksjoner og parker.

Du var innom det, men føler du at vesten ikke vet nok om hva som skjer i Iran?

– Ja, det er få persiske medier som har skrevet om dette, men her i vesten forteller ikke media om hva som skjer i Iran. Jeg har selv publisert en del artikler om det som skjer i Iran, men det virker som at det er få i vesten som bryr seg om det. De er mennesker de også, og det er kjempeviktig at media er til stede, slik folk blir klare over det som skjer.

Du har jo selv kommet til Norge som flyktning, hvordan var det?

– Jeg måtte reise til Norge fordi jeg var en del av et demokratisk parti som var hemmelig og ulovlig. Det var vanskelig, men jeg er ikke en som ønsker å være passiv. Derfor har jeg jobbet for å bli integrert. De norske verdiene som demokrati og frihet er viktig å ta vare på.

Du har jo allerede klart å gi ut to bøker på norsk, hvordan var det?

– Å skrive på norsk er vanskelig, for jeg har bare bodd her i ti år. Mitt morsmål er kurdisk, og jeg kan snakke persisk. Jeg nesten to år på å skrive, fordi jeg måtte konsentrere meg ekstra på grunn av språket. Jeg fikk god hjelp av mine norske venner og forlaget. En annen utfordring var å finne et forlag som er interesserte i slike temaer. Jeg brukte et år før jeg lykkes.

Vi må over til de faste spørsmålene våre, hvilken bok har betydd mest for deg?

– Boka heter «Den fremmede» og er skrevet av en amerikanske forfatteren Harlan Coben. Jeg anbefaler den til alle.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Jeg er veldig politisk engasjert, så det er mange ting. Og jeg er ofte på demonstrasjoner. Men om jeg skal velge noe så må det bli grunnleggende menneskerettigheter.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg liker å gå turer, lese bøker og ikke minst bruke tid med vennene mine.

Hva misliker du med deg selv?

– Den var vanskelig. Jeg liker å gjøre ting på min måte og å være selvstendig. Jeg liker ikke at noen blander seg inn.

