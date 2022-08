Kristoffer Reinsfelt Arnesen: – Reiseradioen er noe trygt og godt som har overlevd fra gamledager

Hvem: Kristoffer Reinsfelt Arnesen (42)

Hva: Programlederansvarlig TV2

Hvorfor: Sommerjobb i NRKs Reiseradioen

Kristoffer Reinsfelt Arnesen ble plukka ut av Marte Stokstad til å være med i Reiseradioen. – Jeg blir glad og får lave skuldre rundt ham, dessuten har han en radiorøst og en personlighet som bør fremmes mer, sier Stokstad. (Privat)

Du har hatt to dager i Reiseradioen – hvordan har det gått så langt?

– Jeg synes vi er på en femmer. Det er som om å få lov å kjøre en flunkende ny Rolls-Royce på en fantastisk landevei i et spektakulært landskap. NRK er jo et velsmurt maskineri, og jeg må klype meg selv litt i armen, jeg skjønner ikke hvorfor de spurte meg? Jeg skulle egentlig klarere med TV2, hvor jeg jobber til vanlig, men jeg sa bare ja. Har fått likes fra flere av sjefene som synes det er hyggelig å høre på. TV2 er dessuten TV, så det blir ikke direkte konkurranse.

Hva jobber du med i TV2?

– Jeg har ansvar for alle programlederne, og nå har jeg oppdaga hvor lett det er å være programleder. Med nytrakta kaffe og boller hver dag, de har det skikkelig fint de som er programledere.

Men hva er ditt forhold til Reiseradioen?

– Vi hadde en brun, gammel Tandberg som sto på kjøkkenet på hytta på Tofte. Og klokka ni, hørte vi «The Kid From The Bank» med Count Basie, og da luktet det egg og bacon, det var 30 grader, sol, måkeskrik, og det gamle 30-talls kjøleskapet, som gikk på freongass, var fullt med makrell. For meg så er Reiseradioen noe trygt og godt som har overlevd fra gamle dager. Vi trenger kanskje mer en pause nå enn før, det er deilig med et program som ligger og dupper i overflaten.

[ Myggstikk, magesjau og manko på solkrem ]

TV2-veteran Egil Pettersen retter kritikk mot Reiseradioen i et facebookinnlegg, hvor han blant annet sier at «Det virker som programlederne er viktigere enn lytterne». Hva er din kommentar til det?

– Med nye programledere og reportere hver uke, blir det mange ulike varianter for å løse dette oppdraget. Av og til lykkes man ikke helt, men det er viktig at NRK utvikler og lærer. Det er litt trist at han ikke anerkjenner at folk er nye i dette formatet. Man må prøve litt forskjellig, og da vil programmet overleve med lytterne sine. Så vil det alltid være gode og mindre gode løsninger.

[ Thea har sommerjobb på Galdhøpiggen: – Vi hadde en som kom opp på rulleskøyter ]

Kristoffer Reinsfelt Arnesen og Marte Stokstad for noen år siden. Nå er de tilbake i radiostudio og lager Reiseradioen. (Privat)

Men tilbake til din sommerjobb;

Du er programleder med Marte Stokstad, har du jobba sammen med henne tidligere?

– Ja, vi jobba sammen første gang for 18 år siden, og nå valgte hun meg foran alle andre. Jeg har´a her, vent så skal du få snakke med henne!

– Hallo, det er Marte.

Hei, hei, jeg lurer på hvorfor du valgte Kristoffer som din medprogramleder i Reiseradioen?

– Det var et rent savn. Og for å gjøre en god jobb er det viktig med et godt arbeidsmiljø. Jeg blir glad og får lave skuldre rundt ham, dessuten har han en radiorøst og en personlighet som bør fremmes mer. Vi kjenner hverandre, og personkjemi er superviktig i denne jobben. Mora hans er også med denne uka.

Kristoffer er tilbake i telefonen. Hvordan fant du på at moren din skulle være rebusansvarlig i Reiseradioen?

– Jeg hadde ikke tid, men mora mi er 77 og pensjonist og har god tid. Hun er dessuten opptatt av tydelig diksjon og at vi leser oppgaven to ganger. I dag var rebusen en norsk en politiker, med stikkordene nytelsesmiddel og by. Bollestad var svaret.

Jeg trodde kanskje det var Røkke (Mona Røkke, justisminister 1981-1985). Jeg tenkte RØK (nytelsesmiddel) og KE (tidligere bilskilter for Drammen by).

– Åj, den var bra, lytterne er smartere enn vi tror!

Eller kanskje mer innvikla.

Og så må jeg spørre, har du noen gang prøvd å synge reiseradioens introsang?

(Kristoffer prøver, synger …)

– Hehe, folk hadde nok tatt den på første, i alle fall på andre tone, men den var vrien å synge. Men den har mast seg inn i den kollektive bevisstheten vår. De prøvde å revitalisere den på 90-tallet, men gikk heldigvis tilbake til den opprinnelige. Man skal ikke brøsje opp sånne ting.

[ Det begynte med en tryllebok fra bestefaren - nå er han en av de største i verden. ]

Fra begynnelsen, her er Jon Anders Helseth, Johan Vigerland og Kjell Thue forand et Tandberg radioapparat. To år tidligere hadde Reiseradioen sin første sending. Dette er fra 1965, da Nitimen så dagens lys. (Oslo digitalarkiv)

Hvorfor tror du Reiseradioen har klart seg siden 1963?

– Reiseradioen har stått som en påle på sendeskjemaet i snart 60 år, og kan leve like lenge som selve radiomediet fordi oppskriften er like briljant som den er skuddsikker; Den sprer sol, sommer, selskap og rusler lettbeint sammen med den norske befolkningen gjennom den deiligste tiden vi har på året. Lenge leve Reiseradioen!

Og så et par faste spørsmål;

Hvem er din barndomshelt?

– Faren min, trommeslager i Royal Garden Jazzband og lærer Egil Arnesen! Han er fremdeles min helt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Mot jakt på gaupe! La den norske faunaen leve.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Eyvind Hellstrøm. Så skulle han åpnet vinkofferten sin og vi skulle kost oss med den gode maten fra tralla hans. Det er deilig å være med en oppriktig gentleman, han er en lun og fin fyr.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen