– Det er foreløpig litt uvisst hva vi kan få til, men engasjementet er i hvert fall enormt, sier Susanne Marcussen, leder for IFO (idrettsfritidsordning) på Åskollen.

For etter at Glassverket IF la ut på et innlegg på Facebooksiden Åskollen, om at de ønsket å få laget en skøytebane ved idrettsanlegget ved skolen - og søkte etter frivillige og folk med peiling på kunstis, lot ikke svarene vente på seg.

– Vi fikk klarsignal fra kommunen, men måtte fikse isen selv. Mange er veldig interesserte i å hjelpe til, men vi kan jo ikke noe særlig om dette her - så nå er det i grunnen fagkompetansen det står på. Vi tar gjerne imot tips, hjelp og råd, ler Marcussen.

Susanne Marcussen er leder for IFO ved Åskollen skole. Foto: privat.

Ta gjerne kontakt

Marcussen forteller at lokale ildsjeler nå bruker alle sine kontakter, for å finne en løsning. En egen skøytebane har lenge vært et etterlengtet tilbud på Åskollen. De ønsker også å kunne tilby et bredere utvalg av aktiviteter i IFO.

– Noen ville også sette igang en spleis for å finansiere dette - og det er en kjempegod idé, men først må vi finne ut hva det vil koste å leie hjelp til dette - og hvorvidt det faktisk er noen man kan leie inn til sånt.

IFO-lederen mener de uansett ville tatt initiativ til å få laget skøyteis denne vinteren, men tror behovet er enda større i år - når det meste av organisert idrett er avlyst.

– Koronaen bidrar nok også til at enda flere har tid og mulighet til å stille opp som frivillige. Folk har allerede bidratt med snøfreser og ATV for å få brøytet banen, men så var det denne isen da, sier Marcussen, som gjerne ser at noen med kunnskap om skøyteis tar kontakt.

Ekstra stor etterspørsel

Om det fortsatt ikke kan garanteres at det blir skøytebane på Åskollen, skal det i hvert fall være godt med is andre steder i Drammen. Kommunen åpnet for uorganisert aktivitet på kunstisbanene 8. januar, under forutsetning av at smittevernreglene følges.

Roar Søhus i Drammen kommune. Foto: Elisabeth Helgeland Wold.

– Ja, kunstisbaner er på plass praktisk talt overalt nå, og nytt i år er Strømm kunstis i Svelvik. Den åpnet 16. desember - og er i flittig bruk, sier teamleder for idrett i Drammen kommune Roar Søhus.

Han forteller at skøyteisen lot vente på seg i år, på grunn av de høye temperaturene, men etter at kuldegradene endelig kom har folk tatt skøytene fatt som aldri før.

– Så er det jo mange som ventet veldig på snøen, så mange har lagt ut i marka etter at løypene ble kjørt opp, men kunstisbanene er fortsatt veldig godt besøkt. Vi merker også at etterspørselen er ekstra stor i år, når det meste annet er stengt. Nå kom det jo også plutselig ganske mye snø, slik at det falt ned mange trær over skitraseene, men vi rydder løyper og brøyter skøytebaner for harde livet, bedyrer Søhus.

Mange muligheter

Her kan du gå på skøyter:

Torgisen på Bragernes, Konnerud, Øren, Marienlyst, Vassenga i Mjøndalen og Strømm i Svelvik.

I tillegg finnes flere private skøytebaner - hvorav Solberg kunstisbane i Solbergelva er den største.

Det finnes også naturisbaner både her og der, men ikke legg ut på islagte vann uten å vite at isen er tjukk nok.

Uansett hvor du skulle finne på å snøre på deg skøytene - hold avstand til andre skøyteløpere og overhold smittevernreglene.

