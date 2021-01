Kulturfolk i drammensregionen er frustrert. Det som skulle bli et nytt år med blanke ark og nye muligheter, lar vente på seg.

– Vi lager i øyeblikket tre forskjellige forestillinger, men aner ikke når vi får spilt dem, sier Cathrine Berg-Nilsen ved Brageteatret.

Vet ikke om de får spilt

Brageteatret utsetter ungdomsforestillingen «Skuddsikker vest» - om Yahya Hassans liv og poesi, som skulle startet 7. januar.

– Men vi kan ikke vente med å spille inn til det åpner opp igjen, så vi produserer som bare det, fastslår Berg-Nilsen og fortsetter;

– Det er jo viktig at vi har et åpent tilbud til publikum så vi prøver å få det til med mulighet for ny premiere i uke 7. Den skal spilles som skoleforestilling i «gamle Buskerud» så snart det er tillatt, samt som åpen turné i Viken i uke 9 og 10.

– Vi har masse å gjøre, i tillegg til å øve inn flere forestillinger, kommer det også prøver på ting som ble avlyst i mars 2020.

Brageteatret jobber også med barneforestillingen «Bortenfor stjernene», som skulle hatt premiere 21. januar, men som avlyses. Den skal også spilles som skoleforestilling i «gamle Buskerud» så snart det er tillatt og som åpen turne i Viken.

«På omveien hjem», også det en forestilling for barn, har premiere 19. februar. Den spilles også som skoleforestilling i «gamle Buskerud», samt som åpen turne i Viken i uke 9 og 10.

– Vi håper jo at vi får vist noe, men per nå må vi bare ta vår del av vårt felles ansvar til det igjen blir tryggere tider, sier Cathrine Berg -Nilsen som etterlyser tydelige meldinger fra politikerne.

– «Inntil videre» er helt umulig å forholde seg til. Vi trenger klare datoer så det går an å planlegge, vi skal jo formidle ut til publikum også.

De tre gutta i ungdomsforestillingen «Skuddsikker vest», som skulle startet 7. januar. F.v: Simo Elh Babi, Mohammed Aden Ali, og Nils Bendik Henningsen Kvissel. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Frustrasjon flere steder

Også ved Drammen Scener hersker det usikkerhet og frustrasjon.

– Akkurat nå vet vi nesten mindre enn vi gjorde i 2020, sier daglig leder Knut Harald Pleym, og fortsetter;

– Vi har helt siden tidlig i høst jobbet med å få til et så godt program som mulig for våren 2021 under omstendighetene som råder. Regjeringen har signalisert at det vil komme en stimuleringsordning for våren, men dessverre er de igjen altfor sent ute med å få denne på plass.

– Vi har lagt ut en del av vår programmet vårt på både på Drammens Teater og Union Scene på nettsidene, men vi vet ikke annet per i dag enn at det er et forbud mot arrangementer inntil videre, og hva vi får lov til å gjennomføre av vårens arrangementer er da høyst usikkert.

– Dette preger hele bransjen. Det sitter nå arrangører og artister ute som heller ikke vet hva som er mulig å få til både innenfor både økonomi og de gjeldende restriksjonene som foreligger for arrangementer. Men vi håper at vi snart igjen kan tilby et mangfold av opplevelser, når smittesituasjonen gjør det mulig, redegjør Pleym.

Avlysninger og utsettelser

Katarina Friis Stensland, programprodusent Lier kulturscene og Lier bibliotek forteller at lokalene ved Lier Kulturscene om kort tid skal brukes som sted for vaksinering.

– Hvordan ser dere for dere 2021, er det mye som avlyses på Lier Kulturscene?

– Vi fokuserer foreløpig på å opprettholde god kontakt og dialog med både faste leietakere og nye prosjekter på Lier kulturscene i 2021, med håp om at vi snart kan invitere til kulturarrangementer igjen.

Vi planlegger arrangementer lang tid i forveien, og har derfor måttet utsette mange arrangementer. Dessverre har vi også måttet avlyse noen.

– Vårt fokus nå er å kunne tilby et godt kulturprogram så fort det er trygt å gjennomføre, sier Katarina Friis Stensland.