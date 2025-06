Russland: Det vil ta tid å bedre forholdet til USA

Det vil ta tid å bedre forholdet mellom USA og Russland, sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov. Pavel Bednjakov / Pool via AP / NTB

– Vel, la oss si at det er mange sperrer i det bilaterale forholdet. Det er åpenbart knapt håp om å få raske resultater, men det er akkurat slikt komplekst arbeid som er begynt steg for steg, og som vil fortsette, sa Peskov onsdag. Han bestrider at dialogen mellom landene har gått i stampe.

De to landene har siden Donald Trumps retur til Det hvite hus i januar, hatt en pågående dialog med mål om å bedre et forhold som fra russisk hold ble beskrevet som «under null» da Joe Biden var president.

Begge land sier det er store muligheter for avtaler om næringsliv og investeringer om relasjonen styrkes, men Trump har etter fire telefonsamtaler med Russlands president Vladimir Putin uttrykt frustrasjon over Russlands krigføring i Ukraina og fraværet av åpenbar framgang når det gjelder en fredsavtale.

Russlands nye USA-ambassadør Aleksandr Dartsjev sa til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass onsdag at tilnærmingen går saktere på grunn av den såkalte «dype staten» i USA og antirussiske «hauker» i Kongressen.