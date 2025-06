Familien ble drept i israelsk angrep – nå fraktes 10-åringen til Italia

Tiåringen pådro seg alvorlige brannskader og måtte amputere en hånd som følge av det israelske angrepet. Her stiger røyk mot himmelen etter et israelsk angrep på Gazastripen, sett fra Sør-Israel, fredag 6. juni. Leo Correa / AP / NTB

Et fly med palestinere som trenger medisinsk behandling, skal etter planen lande klokken 19.30 på Linate-flyplassen i Milano, ifølge det italienske utenriksdepartementet.

På flyet er blant andre Adam og moren, barnelegen Alaa al-Najjar, Adams tante og fire fettere.

– Adam kommer til å bli innlagt på sykehuset Niguarda. Han har flere bruddskader, og han vil bli behandlet der, sier utenriksminister Antonio Tajani til radiokanalen RTL.

Brent til det ugjenkjennelige

Det var 23. mai at huset til Adam og familien i byen Khan Younis sør på Gazastripen ble truffet av et israelsk angrep. Tiåringen pådro seg alvorlige brannskader og måtte amputere en hånd.

Moren var på jobb da bomben traff huset, drepte ni av barna hennes og skadet Adam og faren, legen Hamdi al-Najjar. Faren døde av skadene forrige uke.

Al-Najjar har fortalt at hun løp til huset, kun for å finne barna sine brent og ødelagt til det ugjenkjennelige.

– Jeg husker alt. Hver detalj, hvert minutt, hvert skrik, sier hun i et intervju med den italienske avisen Repubblica publisert onsdag, få timer før familiens ankomst.

– Men når jeg tenker på det, er det for smertefullt, så jeg prøver å konsentrere meg om Adam.

– Et sted uten bomber

Når moren i intervjuet spør Adam om å beskrive sine framtidshåp, svarer han at han «ønsker å bo på et vakkert sted».

– Et sted uten bomber. På et vakkert sted er ikke husene ødelagte, og jeg går på skolen … og ingen dør, sier tiåringen.

– Et vakkert sted er der de opererer armen min, og armen min fungerer igjen. På et vakkert sted er ikke moren min trist. De fortalte meg at Italia er et vakkert sted, sier han videre.

Sønderknust

Ifølge moren reiser de lett. Kun koranen, noen viktige dokumenter og klær til Adam er med. Det er også stort sett det familien har igjen.

– Jeg er sønderknust. Jeg forlater alt som var viktig for meg. Mannen min, barna mine, sykehuset der jeg jobbet, jobben min, pasientene mine.

– Folk dør av sult. Om ikke av sult, så av bomber. Vi ønsker bare å leve i fred, sier hun.

Rundt 55.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept siden Israel innledet angrepene 7. oktober 2023. Dette inkluderer ikke tusenvis av savnede som fryktes å ligge i ruinene av bombede bygninger.

Israel startet sin krigføring etter Hamas-angrepet 7. oktober, der i underkant av 1200 mennesker ble drept, flertallet sivile. Samtidig tok Hamas 250 som gisler.