FFK permitterer ansatte – spillerne skjermes enn så lenge

I en artikkel publisert på klubbens egne nettsider opplyses det at FFK har måttet gå til det skrittet å permittere flere ansatte som følge av situasjonen rundt koronaviruset.

«Dette vil i første rekke gå utover dyktige ansatte i administrasjonen og trenerapparatene», skriver klubben.

Dermed følger de i fotsporene til en rekke andre norske fotballklubber. Også flere håndball- og ishockeyklubber har tatt den tøffe avgjørelsen om å permittere sine ansatte, og flere har også måttet formidle samme budskap til spillerne sine, deriblant FBK og Stjernen.

Kan komme mer

I FFK velger de imidlertid foreløpig å skjerme spillergruppen til klubbens a-lag. Dette begrunner de med at både gruppen ifølge gjeldende tidsperspektiv fra NFF snart skal gjenoppta fellestreninger, men også at mange av spillere ikke ville kvalifisere for dagpenger.

– Vi har stor variasjon i spillertroppen. Mange av de tjener for lite til å motta dagpenger og mange er studenter, slik at de ikke ikke kan motta dagpenger. I tillegg er flere sykemeldte, på vei tilbake fra skader. Derfor velger vi å skjerme a-troppen og på den måten behandle alle likt. På sikt kan vi selvsagt ikke utelukke permitteringer for de også, det avgjørende blir tidsplanen for fellestreninger og seriestart. Også når det kommer til spillerne er det på sin plass med masse skryt for måten de håndterer dette med en vanvittig treningsvilje, fokus på det de kan gjøre noe med og en stor forståelsen for klubbens situasjon, sier FFKs daglige leder Joacim Heier til klubbens egne nettsider.

NFFs foreløpige plan er at fellestreninger for norsk toppfotball er innstilt til og med 1. april, treningskamper er stoppet fram til 15. april, mens offisielle kamper i Norges øverste divisjoner tidligst kan spilles første helgen i mai.

Ikke full permittering for alle

Heier påpeker at det har vært god dialog med alle i FFK de siste dagene før avgjørelsen om permitteringer ble tatt.

– Midt oppi alt det negative er det gledelig å oppleve det samholdet som er i FFK nå. De som har mottatt permitteringsvarsel har alle vist stor forståelse, og flere av dem har nærmest vært pådrivere for at klubben skulle gå den veien, slik at vi gjør det vi kan for å sikre driften i det lange løp, sier Heier.

Selv om alle i klubbadministrasjonen og samtlige trenere nå har mottatt permitteringsvarsel, vil flere av dem få en gradert permittering.

– Det kommer til å være mange oppgaver fremover for nærmest alle som er permittert, flere har også oppgaver på Wang i perioden som kommer. Derfor har vi vært opptatt av å beholde noe ressurser i arbeid, også slik at vi ikke misbruker velferdssystemet. Jeg er helt sikkert på at alle tilknyttet FFK hadde lagt ned masse tid og innsats uansett, men det ville ikke vært riktig å spekulere i. Samtidig håper vi selvsagt at denne uoversiktlige situasjonen blir så kortvarig som mulig, og at vi kan returnere til vanlig arbeid og fotball så fort som mulig, sier Heier.