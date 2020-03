Stenger markedet og avlyser auksjon – men tar gjerne imot lopper

Søndagens planlagte 65 års feiring for Ulf Berg ble naturlig nok annerledes. Berg er selv i risikogruppa når det gjelder koronasmitte, men Loppeberget gir han ikke opp.

– Våre varebiler står som vanlig på utsiden av loppemarkedet. Her kan man fortsatt levere lopper i alle fasonger og valører, men store møbler ønsker vi ikke. I tillegg må jeg minne om at vi ikke ønsker søppel – det håper jeg alle respekterer.

Plass til flere lopper

Stormflo har flere ganger satt loppemarkedet ut av spill. Berg og hans gode hjelpere har krummet nakken, ryddet og åpnet dørene igjen. Nå er det uvisst når markedet kan ønske kjøpere velkommen.

– Paradokset er at det til lørdagens loppemarked og auksjon var klargjort varer som jeg mener er noe av det fineste vi har hatt. Det betyr at når vi igjen er i rute, har vi utrolig mange godbiter å tilby. I tillegg regner jeg med at det dukker opp fine lopper levert i våre varebiler.

– Dere har en stor hall og flere rom til rådighet, men kommer det til å bli plass til alle loppene?

– Ja, det mener jeg. Vi har akkurat ryddet plass og fått tilgang til en 40 fot konteiner.

Søknader om tilskudd på vent

I fjor ble det solgt lopper for over én million kroner på Porselenskaia. Mesteparten av pengene går tilbake til lag og foreninger, spesielt rettet mot fritidsaktiviteter for barn og ungdom.

– Vi har mange søknader inne hos oss. Jeg må derfor be lag og foreninger avvente nye søknader om tilskudd til vi er i tilbake i ordinær loppemarked-drift. Nå må vi også sjekke kostnadsnivået vårt i perioden, det er løpende utgifter til blant annet leie av toalett og betalingsterminal, avslutter Berg.

