Arsenal-supporter måtte rydde frontruta

Yrkessjåføren hadde hengt opp et flagg som en støtteerklæring til fotballklubben Arsenal i frontruta på vogntoget.

Det slo Statens vegvesen ned på da vogntoget ble stoppet for kontroll ved grenseovergangen i Ørje onsdag.

Sjåføren ble ilagt kjøreforbud inntil frontruta var ryddet for gjenstander.

– Vi skjønner at dette er hjemmet deres, og de har ikke mange kvadratmeterne. Så at sjåførene pynter og gjør det litt hjemmekoselig, blant annet med bilder av familien og sånt, har vi full forståelse for. Nå er ikke dette det verste jeg har sett, men ingenting får ødelegge sikten. Det er viktig for sjåførene selv og for alle andre trafikanter, poengterer fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen på Svinesund.

Jeg har til og med kjøpt Sarpsborg 08-trøye til barnebarnet, jeg, selv om det gjorde litt vondt for en Fredrikstad-mann. — Øyvind Grotterød, fagleder i Statens vegvesen

– Mandatet mitt går heldigvis ikke så langt

Han opplyser at manglende utsyn er en forseelse som kan anmeldes til politiet dersom en og samme sjåfør blir tatt flere ganger.

– Bilfabrikantene bruker mye ressurser på å gi yrkessjåførene best mulig utsyn og sikt, og da er det veldig dumt og farlig å gi seg selv dårligere sikt ved å plassere flagg, kaffetraktere og datamaskiner foran vinduet. Gjenstander på dashbordet, som bordet eller hylla du ser i dette tilfellet, ødelegger utsynet til det som er nært bilen og gir dårligere trafikksikkerhet, forklarer Grotterød og fortsetter:

– Bamsen som henger og dingler, selv om det er helt ute i kanten av vinduet, er eksempel på ting som beveger seg under kjøring og kan forstyrre sjåføren.

Og et tøystykke klistret opp i frontruta er åpenbart heller ikke godt for sikten. Grotterød bedyrer riktig nok noe lattermild at det ikke var sjåførens klubbvalg som ble utslagsgivende for at fotballflagget måtte ned.

– Selv har jeg en liten forkjærlighet for Solskjær og dermed Manchester United. Men jeg legger meg ikke borti hvilke lag yrkessjåførene holder med – mandatet mitt går heldigvis ikke så langt, flirer han, og må innrømme:

– Jeg har til og med kjøpt Sarpsborg 08-trøye til barnebarnet, jeg, selv om det gjorde litt vondt for en Fredrikstad-mann.

[ Trailersjåfør ville kjøre videre med punktert forhjul ]

Enda et vogntog med frakoblet brems

Dagsavisen Demokraten skrev onsdag om farligere oppdagelser gjort av Statens vegvesens kontrollører på grensa. Tirsdag var bremser tuklet med og ute av funksjon, både på en varebilhenger og en trailer. Vaiere og slanger var kuttet og koblet fra.

[ Bremsene var koblet ut: – Sjåførene er tause ]

Et litauisk vogntog ble onsdag stanset med utkoblet brems og ilagt kjøreforbud på svenskegrensa. (Statens vegvesen)

Dagen derpå skjedde det igjen: Enda et litauisk vogntog måtte parkere etter å ha kjørt med frakoblet brems.

– Jeg opplyste i går at vi ser tilfeller av dette flere ganger månedlig og noen ganger flere ganger ukentlig. Vel, denne uka har vi sett alvorlige bremsefeil og frakoblede bremser flere ganger daglig. Kollegene mine sa før de gikk hjem i går at det hadde vært helt ekstremt noen dager, forteller Grotterød, som reagerer med skrekk og forundring over at yrkessjåfører kjører rundt med bremser som ikke fungerer.

– Vi som jobber med dette synes det er tragisk at sånt er på veien. Derfor jobber vi så målrettet med å få luket dem ut av trafikken, sier han.

[ Her går bremsealarmen hos Statens vegvesen ]

Onsdagens kontroll på Svinesund og i Ørje resulterte også i kjøreforbud og verkstedbesøk for en polsk bil med svensk tralle etter en bremsetest ved Statens vegvesenets kontrollstasjon.

En norsk transport med norsk fører ble anmeldt og avskiltet som følge av at sjåføren ikke hadde førerkort og bilen allerede var begjært avskiltet.

Tre utenlandske vogntog fikk kjøreforbud på grunn av overlast og fem vogntog det samme på grunn av dårlig sikring av last.

Det ble også skrevet ut 14 gebyrer for overlast, manglende bruk av bilbelte, dårlige dekk og annet, etter at 52 tunge kjøretøy og sju lette var kontrollert. 34 fikk pålegg om utbedringer av feil og mangler mens 24 ble ilagt kjøreforbud og/eller avskiltet.

[ Forsøkte å smugle nesten 700 kilo kjøtt – påsto det var til eget forbruk ]