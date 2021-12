Trailersjåfør ville kjøre videre med punktert forhjul

Vogntoget fra Litauen ble vinket inn til kontroll hos Statens vegvesen ved riksgrensa på Svinesund onsdag, da det raskt ble klart at tungtransporten ikke skulle få fortsette på turen inn i Norge.

Det ene framhjulet på den store bilen var punktert.

– Graverende holdning hos en yrkessjåfør

Sjåføren ble pålagt å kontakte et dekkfirma og skaffe hjelp til å skifte hjulet før han fikk kjøre noen vei.

Sjåføren forsto ikke helt det, ifølge fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen, og ønsket å kjøre videre. Han hadde angivelig ikke merket at hjulet var tomt for luft, hevdet han. Da kunne det følgelig ikke være noe problem å fortsette kjøreturen, mente yrkessjåføren.

– Jeg stusser jo veldig over at det går an å kjøre en sånn bil uten å merke at dekket på styrende hjul er punktert. Det er en pussig påstand og noe vi undres veldig over, sier Grotterød til Dagsavisen Demokraten.

Veivesenets mann på grensa blir mer alvorlig:

– Vi anser det som en særdeles graverende holdning hos en yrkessjåfør, at han mente dette ikke var noe å bråke med og at han burde få kjøre videre. Dessverre får vi ikke gjort så mye med folks holdninger, men må bruke det vi har av virkemidler: Gi kjøreforbud og gi pålegg om reparasjon av faktiske feil, sier Grotterød videre.

Vogntog med stor oljelekkasje

Mens konsekvensene av det punkterte framhjulet på veien kunne blitt grisete nok, gjorde veivesenet under samme kontroll et annet grisete funn: Etter kort tid inne på kontrollplass, hadde et bulgarsk vogntog lekket en dam av olje på gulvet.

Bulgareren måtte også parkere inntil feilen var reparert.

– Olje på veien gjør veien fryktelig glatt. Da kan du jo tenke deg om han legger igjen flere titall liter olje etter seg. For vogntoget sto ikke lenge hos oss før det lå en dam av olje under den, påpeker Grotterød.

Et bulgarsk vogntog lekket olje fra styremekanismen og måtte bli stående hos Statens vegvesen på Svinesund inntil skaden var reparert. (Statens vegvesen)

Også for sjåføren selv kunne oljelekkasjen etter hvert blitt dramatisk. Lekkasjen kom nemlig fra styresnekka, altså selve styremekanismen.

– Hvis olja blir borte på styringa, mister også sjåføren styringa. Det blir til slutt veldig tungt – for tungt – å manøvrere, forklarer Grotterød.

Samme dag ble det utført avskilting og bestilt berging av et fullastet, litauisk vogntog med henger, som var mer eller mindre uten fungerende brems. Det ble kontrollert 40 tunge kjøretøy på Svinesund onsdag, gitt 19 pålegg om utbedringer og ilagt 11 kjøreforbud, opplyser Statens vegvesen i sin rapport.

