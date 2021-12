Her går bremsealarmen hos Statens vegvesen

– På ett av hjulene på hengeren var det null bremsevirkning, mens resten av bremseskivene var utslitte og gikk på stålet. Så her var det bare å ilegge bruksforbud tvert, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen på Svinesund.

Hengeren måtte berges til nærmeste verksted etter å ha blitt undersøkt i en rutinekontroll på svenskegrensa mandag.

Det blir rødglødende og er særdeles brannfarlig. Dessuten forsvinner snart bremseeffekten. — Øyvind Grotterød, Statens vegvesen

– Brann- og trafikkfarlig

Veimyndigheten kunne ikke la trekkbilen slepe den lengre. Risikoen var for stor.

– Hvis den tungtransporten der hadde tenkt seg ned i Oslofjordtunnelen, så ville ikke jeg ha kjørt frivillig etter. Den tunnelen ville ikke jeg vært i, slår Grotterød fast overfor Dagsavisen Demokraten.

Han utdyper:

– Måleapparatet i bildet viser at bremseskiva er slitt i den grad at den ikke kan brukes mer. Når bremseskivene er slitte, vil de til et punkt fortsatt kunne brukes til å bremse med, men med mye dårligere effekt. I dette tilfellet er det rett før det går åt skogen. Belegget på bremseklossene er slitt av og stål mot stål gir en vanvittig varmeutvikling. Det blir rødglødende og er særdeles brannfarlig. Dessuten forsvinner snart bremseeffekten, poengterer Grotterød.

Fagleder Øyvind Grotterød ved Statens vegvesens kontrollstasjon ved Svinesund. (Hermund L. Kjernli)

Vogntog med sommerdekk

Han og kollegene fikk mer å henge fingrene i under mandagens kontroll.

På grenseovergangen i Ørje ble sjåføren av et svensk vogntog ilagt et gebyr på 8.000 kroner etter å ha fått påvist en mønsterdybde under påkrevde fem millimeter på fire dekk.

Samme sted ble et latvisk vogntog tatt i å kjøre rundt med sommerdekk på forhjulene. Sjåføren her fikk et gebyr på 4.000 kroner.

– Det er jo ikke greit. Nå er det én ting som gjelder, og det er full vinterutrustning, sier Grotterød, og viser til at krav om fem millimeter mønsterdybde samt kjettinger til alle hjul har vært gjeldende fra 1. november.

Fra 15. november gikk tungtransporten inn i full vintertid, da også med krav om merking som viser at kjøretøyene er egnet og utrustet for vinterføre.

11 fikk stansordre – 8 gebyrer

To vogntog fikk kjøreforbud på grunn av at sjåførene ikke hadde sørget for god nok sikt ut av frontruta.

Ved de to kontrollpostene undersøkte Statens vegvesen mandag 32 tunge kjøretøy, ga 15 pålegg om utbedring av feil og mangler samt at de satte ned foten for videre kjøring for 11 tungvektere.

Veivesenet skrev totalt åtte gebyrer – tre for dekk, to for overlast og tre for øvrige forhold.

