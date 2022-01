Forsøkte å smugle nesten 700 kilo kjøtt – påsto det var til eget forbruk

Det var på ettermiddagen søndag 2. januar at tollere fra Svinesund tollsted fikk vinket den norskregistrerte varebilen inn til siden ved avkjøringen fra E6 ved Høk i Sarpsborg. I bilen satt to norske menn i 30- og 50-årene som hadde kommet kjørende inn i landet via den gamle Svinesundbrua.

– Da våre tjenestepersoner tittet inn i lasterommet, kunne de raskt se at det inneholdt store mengder kjøtt. På bakgrunn av dette ble bilen tatt med tilbake til tollstasjonen ved Svinesund for en mer grundig kontroll, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

En opptelling av varene viste at det dreide seg om til sammen 684 kilo kjøtt av ulikt slag. For ordens skyld; den lovlige kvoten når du reiser til Norge fra et EU- eller EØS-land er ti kilo kjøttvarer per person.

I tillegg hadde mennene med seg 2,1 kilo frukttobakk, som er regulert gjennom paragraf 2 i forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter, og derfor er ulovlig å ha med seg over grensa.

– Passasjeren tok på seg ansvaret for tobakken, mens føreren vedkjente eierskap til kjøttet. Mesteparten av dette skal ha blitt handlet på Svinesund, og de påsto at det var til eget forbruk.

Dette ble det imidlertid ikke noe av, da alle varene ble beslaglagt av tollerne. De to mennene ble anmeldt for smuglingsforsøket, og kan vente seg en reaksjon fra politiet i etterkant.

– Her var det snakk om ganske mye kjøtt, og sånn sett var det en pen start på året å få stanset dette, avslutter Grandahl.

Bildet viser 136,7 av de til sammen 684 kiloene kjøttvarer som ble funnet bak i varebilen. (Tolletaten)

