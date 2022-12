«Julestorm» melder seg snart: En annerledes juleserie med humor og tristesse

Den nye Netflix-serien har premiere 16. desember, og seerne møter et stort knippe passasjerer som lider samme skjebne: Å vente forgjeves på flyavgangene sine på lille julaften, fanget på Gardermoen.

– I ensomheten blir det nesten et fellesskap i det å være fanget der sammen, sier Thea Sofie Loch Næss, som har en av rollene i ensemblefilmen: Som Sara, som på leting etter faren slår seg til på flyplassbaren.

Bardebutant

– Jeg hadde ikke vært på bar alene, det prøvde jeg først nå i november da jeg var i New York! Jeg tenkte «nå går jeg alene på favorittbaren min», og det føltes som jeg var blitt voksen i en alder av 26 år, ler Loch Næss.

En av karakterene som hennes Sara møter i flyplassbaren er David, spilt av Jon Gunnar Røise. I hawaiiskjorte og shorts, klar for sydentur i julen.

– Han tar kontakt med alle og skal være muntrasjonsråd, der han skravler litt for mye. Etter hvert skjønner vi hvorfor – at han har et stort tomrom han prøver å fylle med mennesker, sier Røise, som synes historien i «Julestorm» er godt balansert mellom humor og tristesse.

Lars Saabye Christensen er med på manussiden, og hans sorgmuntre dobbelthet er tydelig å spore – der passasjerene merker at det ikke er så lett å styre skjebnen selv om man prøver.

Netflix-serien «Julestorm» Herskap og tjener: Ida Elise Broch spiller popstjerne med divanykker og Evelyn Rasmussen Osazuwa hennes tilsynelatende hundsete assistent i den nye norske Netflix-serien «Julestorm». (Gorm Kallestad/NTB kultur)

Divanykker

To av karakterene som Lars Saabye Christensen står bak, er den anspente popstjernen Ida med solide divafakter – spilt av Ida Elise Broch, og hennes tidvis hundsede personlige assistent Ingvild, gestaltet av Evelyn Rasmussen Osazuwa.

– Lars er opptatt av musikk og av forholdet mellom herskap og tjenere, sier regissør og serieskaper Per-Olav Sørensen, som skrev manus sammen med Saabye Christensen og Jan Trygve Røyneland.

– Det var kjempegøy å spille Ingvild, det minner om øvelsen «gi plass til kongen», sier Rasmussen Osazuwa, kjent i TV-sammenheng fra serier som «Hotel Cæsar», «Oljefondet» og «Wisting».

Ida Elisa Broch har fått en av strømmetjenestens ansatte til å passe mopsen Tony mens hun intervjues. Hun er juleserieveteranen blant skuespillerne, etter at to sesonger med «Hjem til jul» har høstet titalls millioner seere på Netflix. Hun røper at hun koste seg med å spille på divanykkene.

– Jeg så for meg en annen juledronning, Mariah Carey, som sies å ha solide slike nykker! Det er det mye humor i, sier Broch til NTB.

Jon Øigarden gjør en sterk rolle i juleserien "Julestorm", som bartenderen Marius. Her med Thea Sofie Loch Næss. (Photo Credit: Agnete Brun/Netflix/NTB kultur)

Får noia

Hennes popstjernekarakter reiser med egen livvakt, mens store reklameplakater for hennes siste plate er hengt opp på filmens Gardermoen. Hun har en porsjon noia også for å bli gjenkjent, men det kjenner verken virkelighetens Ida eller kollega Jon Øigarden seg igjen i.

Begge er blitt kjente fjes for norsk film- og fjernsynspublikum, og har rollen som bror og søster i Viaplays «Gulltransporten», før de nå er om bord i storserien «Julestorm». Men det plager dem lite, forteller de:

– Man blir gjenkjent, men det er ikke noe problem. Man må oppføre seg ute, men det er jo en fordel, sier Øigarden, som spiller bartenderen Marius – i flyplassbaren som blir navet i mye av handlingen. Marius er «lett og dyp og ensom», og bærer på en hemmelighet.

– Nordmenn er ganske greie, de later som de ikke kjenner deg igjen. Helt til etter tolv om natten etter noen drinker, da kommer det frem! legger Broch leende til.

Julestjerna på TV2 Oslo 20211201. Skuespiller Dennis Storhøi spiller en grinete konsertpianist som på et tidspunkt frembringer musikkmagi på et flyplassflygel. (Heiko Junge/NTB kultur)

Bugges hender

Velkjent er også Dennis Storhøi, som denne gangen spiller den nokså grinete konsertpianisten Arthur Berg – underveis til ny konsert etter at den forrige ble slaktet. Litt uti serien setter han seg ved et flygel på flyplassen og lar fingrene løpe.

– Jeg kan bare «Gubben Noa» og «Lisa gikk til skolen». Det er hendene til Bugge Wesseltoft! røper Storhøi, som mener de har «ikke så ulike hender». Skuespilleren sørget for å lære seg bevegelsene så de stemte, selv om det ikke var han som frembragte tonene som fikk tårene til å renne hos tilhørerne både i filmen – og hos testpublikummet.

I andre roller ser man norske profiler som Ravdeep Singh Bawja som flykaptein, Kyrre Hellum i rollen som taxisjåfør, Talia Angelica Lorentzen som unge Kaja, fortvilet over at foreldrene – spilt av Line Verndal og Oscar Jean – støtt og stadig krangler og Catharina Vu er serviceassistenten som må tåle uforskammede så vel som fortvilte passasjerer.

Men Per-Olav Sørensen sørget for å hente inn solide krefter fra nabolandene, som svenskene Valter Skarsgård som stueren som forbarmer seg over en hutrende, forlatt nakenhund, Alexandra Rapaport som tilsynelatende ufordragelig arrogant advokat, Ibrahim Faal som en lei julenisse og Hanna Ardéhn som romantikeren som skal til Paris. Danske Maibritt Saerens er flyplassprest, og Ghita Nørby dukker opp i en liten rolle.

Netflix-serien «Julestorm» - Vi hadde flaks med flyplassen, sier "Julestorm"-regissør Per-Olav Sørensen - som fikk filme fritt over hele Gardermoen. (Gorm Kallestad/NTB kultur)

Flyplassflaks

– Det er omtrent 30 karakterer og 15 historier som skal i mål. Det er et vanskelig puslespill. Ikke bare må vi få alle karakterene til å huskes, så seerne engasjerer seg i dem: Vi laget faktisk et fysisk kart over hvor de alle skulle befinne seg på flyplassen. Det førte til at vi endret manus for å få det til å gå opp, avslører Per-Olav Sørensen.

For det er flyplassen Oslo lufthavn på Gardermoen som har den egentlige hovedrollen i «Julestorm», ifølge Sørensen, som også er serieskaper og showrunner.

– Vi hadde flaks da vi spilte inn serien i januar og februar i år. Deler av flyplassen var stengt, andre deler var åpne. Derfor kunne vi filme alt der. Så det er autentisk – alt seerne får se.

Riktignok måtte filmteamet ha tallrike egne statister uten munnbind, og alle skuespillerne måtte koronatestes hver morgen før innspilling. Til gjengjeld kan «Julestorm» nå gli inn blant strømmetjenestens andre juleklassikere uten slike tidstegn.

Jan Gunnar Røises rollekarakter har kledd seg for å dra til Malaga og får hjelp av flyplasspresten, spilt av danske Maibritt Saerens. (Hallgrim Haug/Netflix/NTB kultur)

Dette ser «Julestorm»-skuespillerne selv på til jul

* Thea Sofie Loch Næss: – Jeg ser på «Love Actually» og har laget meg en juletradisjon med å se alle «Harry Potter»-filmene.

* Jan Gunnar Røise: – Jeg går for tradisjonene fra jeg vokste opp, så det er den gamle «Tre nøtter til Askepott», samt Donald og de andre Disney-filmene.

* Jon Øigarden: – «Gudfaren» er blitt min julefilm. Og Donald, som da jeg var liten – det må være håndtegnet. Når julen er over, ser jeg på Nyttårskonserten – slik bestefaren min alltid gjorde. Det er klassisk på sitt beste.

* Ida Elise Broch: – Min juletradisjon på TV er hele julepakken fra svensk fjernsyn.

* Evelyn Rasmussen Osazuwa: – Jeg er klisjeen! Jeg ser på «Love Actually» og gråter litt hvert år. I år skal jeg for første gang feire jul hjemme hos oss selv, med ny baby

---

Fakta om «Julestorm»

* Ny, seks episoder lang originalserie fra Netflix, med premiere 16. desember

* Regissør er Per-Olav Sørensen, som har skrevet manus sammen med Lars Saabye Christensen og Jan Trygve Røyneland

* Sørensen har tidligere stått for juleserien «Hjem til jul» i to sesonger for Netflix i 2019 og 2020

---