Sammenhengende togkaos rundt Oslo de siste dagene

– Vi kan ikke utelukke at været spiller inn her, men jeg kan verken bekrefte eller avkrefte det, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til Dagsavisen.

Onsdag melder Bane Nor om forsinkelser og innstillinger på grunn av feil ved Ski og mellom Skøyen og Lysaker.

Tirsdag ettermiddag var det feil på en sporveksel ved Skøyen. Meldingen kom like etter at en annen feil var rettet ved Lysaker.

– Vi har slitt ekstra med et sporveksel ved Skøyen gjennom store deler av dagen i dag som har ført til at vi har innstilt en del avganger mellom Skøyen og Høvik. Det er viktig å understreke at det går tog vestover fra Oslo, i begge retninger, sa Korslund i går.

Årsaken til de tekniske problemene hadde han da ikke oversikt over. Mandag førte en annen feil til at tre spor ikke var i bruk på Oslo S, som reduserte kapasiteten med en sjettedel. Her var det snakk om feil på mekaniske deler i drivmaskinen, og flere komponenter måtte skiftes.

– Når vi i samarbeid med togselskapene innstiller noen avganger er det av hensyn til de togene som fortsatt går. Da blir det enklere å få kabalen til å gå opp. Om man opprettholdt full produksjon ville det hopet seg opp mer og gitt enda større konsekvenser for de reisende.

Nye feil i dag

Feilen ved Skøyen forble uløst gjennom dagen i går, og sporvekselen låst i fast stilling.

– Feilen vil bli utbedret til natta. Å gjøre det midt i den travleste tiden på døgnet ville kreve at det ikke ble kjørt tog, men det er et lite vindu på natta som vi utnytter til å foreta en reparasjon.

I dag er det nye signalfeil i samme område. Et tog på vei fra Indre Østfold til Ski i Follo sporet av ved Ski stasjon klokken 12 med rundt 110 reisende om bord, melder Bane Nor.

– Vi skulle gjerne vært feilene foruten, ikke minst av hensyn til de reisende som blir rammet. Det er leit for oss, men mye verre for de som blir direkte berørt, sier Korslund.

