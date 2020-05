Dømt for drapsforsøk med kniv i oppgjør om sykkeltyveri

Dommen falt i Fredrikstad tingrett tidligere denne måneden.

Knivdramaet i februar i fjor startet med et sykkeltyveri. Den nå domfelte mannen oppsøkte fornærmede på hans hjemmeadresse og anklaget ham for å ha stjålet sykkelen hans dagen før, hvilket fornærmede innrømmet. Samtidig forsikret han 55-åringen om at han skulle få den tilbake. Fornærmedes samboer ropte da fra boligen at sykkelen sto i boden. Men kort tid etter trakk sykkelens eier en kniv og stakk fornærmede i halsen og påførte ham et 1-2 centimeter dypt kutt. Så hentet han sykkelen sin og dro, ifølge dommen.

Blod

55-åringen ble noe senere pågrepet på en av Fredrikstads ferjekaier, hvor han var i besittelse av en springkniv, hasj som han senere innrømmet å ha stjålet fra fornærmedes bod – og to (!) sykler.

Politibetjenten som møtte fornærmede i stua etter knivstikkingen, forklarte i retten at fornærmede satt i en sofa og holdt et håndkle som kompress mot såret da de ankom. Det var blod på ytterdøra, i gangen og flere steder innover i boligen. Såret blødde kraftig, og den knivskadde mannen ble etter hvert mer og mer stille. Det ble satt i gang førstehjelp i påvente av ambulanse. Et to centimeter dypere kutt ville tatt hovedpulsåren, var den medisinske konklusjonen i retten.

Kniv som beskyttelse

Den domfelte mannen nektet straffskyld da han skulle svare for anklagene, og hevdet også at han ikke hadde stukket fornærmede med kniv. Kniven hadde han hatt med seg som beskyttelse fordi han hadde grunn til å føle seg truet når han skulle konfrontere sykkeltyven, forklarte han.

De to involverte kjente for øvrig godt til hverandre fra før, og er del av et belastet miljø. Basert på begges forklaringer samt andre vitneforklaringer og bevis i saken, festet retten ikke lit til den domfeltes forklaring.

Han er nå dømt til å sone åtte måneder i fengsel, en straff som narkotikabesittelsen ved pågripelsen også er en del av.

