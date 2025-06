Trump truer Iran og krever kapitulasjon

Samtidig hevder tre ikke navngitt kilder overfor det amerikanske nettstedet Axios at Trump for alvor vurderer å slutte seg til krigen og beordre et amerikansk angrep på et av Irans atomanlegg.

Trump har tidligere avvist at USA er direkte involvert i Israels krig mot Iran, men i tirsdagens meldinger gir han inntrykk av det motsatte.

– Vi vet nøyaktig hvor den såkalte «øverste leder» gjemmer seg, skriver USAs president med henvisning til Irans leder Ali Khamenei.

– Han er et lett mål, men han er trygg der. Vi kommer ikke til å ta ham (drepe!), i det minste ikke foreløpig, fortsetter Trump, og videre.

– Men vi vil ikke at raketter skyter mot sivile eller amerikanske soldater. Vår tålmodighet er i ferd med å renne ut. Takk for oppmerksomheten i denne saken!

I neste melding på nettstedet Truth Social tirsdag skriver han bare «Betingelsesløs kapitulasjon!» i versaler. I meldingen før dette hevdet han at «vi» har full kontroll over luftrommet over Iran.

Skryter av amerikanske våpen

Israel nevnes ikke ved navn i noen av de tre meldingene som Trump publiserte tirsdag, før han gikk i møte med sitt nasjonale sikkerhetstråd om konflikten.

– Vi har nå full og total kontroll over himmelen over Iran, skrev Trump i en av meldingene der han skryter av amerikanskproduserte våpen.

– Iran hadde gode skytrackere og annet forsvarsutstyr, og mye av det, men det kan ikke sammenlignes med amerikanskproduserte «saker». Ingen gjør det bedre enn gode gamle USA, het det videre.

Motstridende signaler

Det har kommet svært motstridende meldinger fra Trump siden USAs nære allierte gikk til krig mot Iran fredag, tre dager før USA og Iran skulle møtes til nye forhandlinger om en atomavtale. Det gikk mandag bare rundt åtte timer fra Trump antydet at en atomavtale med Iran fortsatt er oppnåelig, til han mandag oppfordret Teherans 14 millioner innbyggere til å flykte fra den iranske hovedstaden.

Mandag hevdet Israels statsminister Benjamin Netanyahu at å drepe Khamenei vil avslutte krigen. I helgen kom det ubekreftede meldinger i internasjonale medier om at Trump skal ha sagt nei til en israelsk plan om å drepe Khamenei.

Israel har blant annet drept Revolusjonsgardens leder, Irans forsvarssjef og en rekke atomforskere i angrepene mot Iran.

Var i atomforhandlinger

USA og Iran var i forhandlinger om en ny atomavtale da Israel innledet angrepene mot Iran fredag. Israel begrunner angrepene blant annet med udokumenterte påstander om at Iran var i ferd med å utvikle atomvåpen. USAs etterretningssjef avviste senest i vår at Iran har noe aktivt atomvåpenprogram, og amerikanske etterretningskilder sa tirsdag at Iran er opptil tre år unna å kunne produsere atomvåpen.

Iran har selv avvist at de jobber med å skaffe seg atomvåpen og hevder at atomprogrammet deres bare har sivile formål. Mandag opplyste det iranske utenriksdepartementet at iranske politikere forbereder et lovforslag om å trekke Iran fra ikkespredningsavtalen om atomvåpen. Formålet med avtalen er å hindre at nye land får atomvåpen.

Israel, som selv har et hemmelig atomvåpenprogram, har ikke signert ikkespredningsavtalen for atomvåpen.