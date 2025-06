Energisk og politisk engasjert Springsteen

Bruce Springsteen spilte for 60.000 i Praha, og benyttet anledningen til å kritisere president Trump. Tore Ryssdalsnes

PRAHA (Dagsavisen): – Landet jeg har sunget for dere om i over 50 år er nå i hendene på en korrupt og inkompetent administrasjon. Jeg håper alle dere som er her i kveld, og som tror på demokratiet, vil stå opp sammen med oss i kampen mot det autoritære!

Slik åpnet Bruce Springsteen konserten foran 60.000 publikummere på Letniny Arena i Praha tidligere denne uka. Og det var en svært politisk rockelegende som tok publikum med på en 3 timer lang reise innom de fleste av albumene han har gitt ut siden debuten på tidlig 70-tall.

Kritiserte Trump