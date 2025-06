Ansatte advarer mot privatisering: – Vi forsvinner 

Helsefagarbeiderne Hege Carlsen og Elisabeth Dahl Nygård er bekymret for privatisering. Os­car Alex­an­der Un­dahl

– Jeg har bikka 55 år. Det ville gitt store konsekvenser for meg, både økonomisk og menneskelig hvis arbeidsplassen min endte opp med å bli konkurranseutsatt. Og det verste er at vi vet at det privatiseringen ikke sparer kommunen penger.

Det sier Hege Carlsen. Hun er helsefagarbeider ved Grindvoll omsorgsbolig i Moss, og står midt i en gryende velferdskonflikt. Fire omsorgsboliger og sykehjem i kommunen vurderes som aktuelle for en mulig konkurranseutsetting der private selskaper overtar driften etter anbud.

Tirsdag morgen sto Carlsen samlet med over hundre kollegaer, tillitsvalgte, brukere og pårørende foran rådhuset i Moss. Inne i kommunestyresalen forberedte politikerne seg på å diskutere fremtiden til kommunens eldreomsorg: Skal den fortsatt drives i offentlig regi, eller skal de starte arbeidet med å slippe til private krefter?