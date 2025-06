Straffen for å sitte stille i båten

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

For nøyaktig ett år siden i dag spådde jeg her i Dagsavisen at Høyre kom til å gjenta en klassisk feil i politikken. De gjorde det bra sommeren 2024, og ble sittende stille i båten.

Nå har Høyre falt stabilt siden høsten 2024, og er halvparten så store som Arbeiderpartiet på målingene. Frp er den klare opposisjonslederen. Det er ganske sjokkerende lesning i den siste målingen som kom i dag, som er gjennomført av Norstat på vegne av NRK, Dagbladet og Vårt Land: Frp er nå større enn både Høyre, Venstre og KrF til sammen i mandater på Stortinget. Hvis vi ser på snittet av målinger i juni i stortingsvalgår, vises dramatikken i dette:

2013: Høyre 32,0 prosent – Frp 16,4 prosent.

2017: Høyre 23,1 prosent – Frp 13,4 prosent.

2021: Høyre 21,6 prosent – Frp 10,2 prosent.

På dagens måling kan vi lese: Høyre 15,8 prosent – og Frp: 21,3 prosent.

Ingen kan lenger mene i alvor at Sylvi Listhaug ikke er en realistisk statsministerkandidat for norsk høyreside. Spørsmålet er bare når hun selv tar den formelle ledertrøyen, fremfor å gjemme seg bak formuleringer om hun «er mest opptatt av politikken».

Alle som har erfaring fra regjering, vet hvor mye som styres fra Statsministerens kontor. Så klart et maktsøkende menneske som Listhaug vil ha den posten.

Det går opp for meg at jeg er blitt så gammel i politikken at jeg godt husker Carl I Hagens legendariske tale fra valgvaken i 2005. Da var også Frp større enn Høyre, men det ble rød-grønn regjering. Frp på sin side kunne sende Høyre ut av etasjen de hadde hatt siden andre verdenskrig på Stortinget, altså etasjen for det nest største partiet.

I talen snakket Hagen om sine drømmer. En av dem bet jeg meg spesielt merke i. Han sa at han drømte om en dag, som eldre, avgått partileder, «å møte på et landsmøte en eller annen gang i rullator eller rullestol, og da blitt møtt av landets statsminister».

Så vidt jeg vet er ikke Hagen i rullator ennå. Men drømmen kan bli oppfylt. Det blir en spennende valgkamp.

For oss som ofte analyserer politikk og samfunnsliv, er det viktig å være ydmyke, for vi er dømt til å ta feil ganske ofte, spesielt når vi spår om fremtiden. Men noen ganger treffer man ganske bra. Da gjelder det også å være litt ydmyk siden ingen, absolutt ingen, liker noen som sier «I told you so».

Derfor, i et forsøk på bergensk ydmykhet, kanskje jeg heller skal si om Høyre:

Det er utrolig interessant å se hvordan noen ting gjentar seg i politikken. Det er aldri en god strategi å sitte stille og vente på valgseier.

Hvorfor ikke? Jo, fordi politikk handler om fremtiden. Du må ha initiativ. En plan for Norge. Dette henger også sammen med tillit.

Avslutningsvis skrev jeg for ett år siden: «Jobben med å sy sammen et borgerlig samarbeid blir ekstra vanskelig fordi tilliten til Erna Solberg synes varig svekket etter de alvorlige bruddene på habilitet i forbindelse med ektemannens flere tusen aksjehandler fra statsministerboligen. Stortingets kontrollkomité, også høyresidens partier, var enstemmige i å gi henne sterkest mulige kritikk».

Jeg siterte den gangen også NRKs egne kommentator Aglen som sa: «Det verste som kan skje, er at de begynner å tvile på sin egen partileder og sitt eget valg om å fortsette med Erna Solberg».

Nøyaktig ett år senere er altså Frp soleklart størst på borgerlig side. Om Solberg fremdeles har partiene på høyresidens tillit, så har hun kanskje mistet velgernes.

Og de som bestemmer i Høyre bør kanskje spørre seg selv: hvor lurt var det å sitte stille i båten?