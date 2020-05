– Truet gardister med narkosprøyte

Konfrontasjonen på festningen en søndag ettermiddag i fjor sommer skal ha endt med at mannen truet de to gardistene med å stikke dem med sprøyta, ifølge tiltalen mot mannen i 40-årene, som i juli må møte i Fredrikstad tingrett.

De to gardistene tok kontakt med mannen da de fikk øye på hva han var i ferd med å gjøre. De ga ham beskjed om at han ikke kunne sette sprøyta inne på festningsområdet. Da skal den tiltalte ha reagert aggressivt og brukt trusler.

– Malte departementsdør

Med sprøyta i hånden, skal han ha sagt at han skulle stikke dem med sprøyta og at han skulle drepe dem, eller lignende, ifølge tiltalebeslutningen, som dreier seg om forsøk på å påvirke offentlige tjenestemenn og hindre en tjenestehandling.

Han skal også ha forstyrret ro og orden i samme område bare minutter i forkant av opptrinnet med gardistene. Ifølge tiltalen, malte han svart maling på en glassdør i et bygg tilhørende Forsvarsdepartementet. Inne på festningen skal han i beruset tilstand ha opptrådt truende og høyrøstet overfor andre besøkende.

Sexkrenkelser på sms

Samme mann må i rettssaken mot ham også svare for anklager om å ha utsatt en kvinne for seksuelt krenkende innhold via bilder, videoer og tekstmeldinger over en periode på et drøyt år. Han skal også ha ringt henne en rekke ganger til tross for at hun ikke ønsket kontakt.

Både telefoniske kontaktforsøk samt seksuelt krenkende innhold på sms skal han ha gjentatt dagen etter at han fikk forbud mot å kontakte den samme kvinnen.

Mannen er også tiltalt for et innbruddstyveri i Fredrikstad i april i fjor samt flere andre forhold.