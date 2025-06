– Vi er veldig bekymret for tap av sivile liv. Vi er også bekymret for at det iranske regimet skal slå hardere ned på enhver opposisjon innad i landet.



Det sier Mahmood Reza Amiry-Moghaddam. Han er professor i molekylær nevrovitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) og leder i den internasjonale organisasjonen Iran Human Rights.

Organisasjonen har siden 2005 jobbet for iraneres menneskerettigheter.