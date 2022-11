Skal være godt å bli gammel i Fredrikstad

Pensjonistforbundet Fredrikstad og Fagforbundet Fredrikstad pensjonister og uføre vil i denne felles uttalelsen uttrykke sin bekymring for flere av de kuttforslagene innen helse- og velferd som kommunedirektøren foreslår i økonomiplanen for 2023–2026 og i budsjettet for 2023. Ekstra merkelig er kuttforslagene når kommunedirektøren selv skriver: «I tråd med kvalitetsreformen Leve hele livet, skal Fredrikstad være en aldersvennlig by, som legger til rette for at eldre opplever tilhørighet, mestring og trygghet med mulighet til å leve frie og meningsfulle liv».

Vi kan ikke akseptere at +Huset foreslås nedlagt. Her gjennomføres det en rekke aktiviteter til glede ikke bare for de som bor på Holmen eldresenter, men for eldre i hele Fredrikstad kommune. Faktisk mener vi det er viktig at det planlegges for lignende tilbud flere steder.

Dette bør sees i sammenheng med at vi ber om at det planlagte Holmen II realiseres snarest. Her vil et nytt +Huset kunne innpasses. Det er også viktig at flere omsorgsboliger, både med og uten døgnbemanning, prioriteres da det stadig blir flere i kommunen som ikke er i stand til å bo i egen bolig.

[ Inger mistet datteren: – Å ha englevakt, er det dummeste uttrykket jeg vet om ]

Vi er også forbauset over at når Fredrikstad har stor mangel på sykehjemsplasser, så blir likevel Fjeldberg sykehjem foreslått nedlagt. Med den framskriving av demografien kommunedirektøren forholder seg til, vil det være et økende behov for sykehjemsplasser selv om det legges opp til at flere skal bo hjemme så lenge som mulig. Derfor må også Torsnes sykehjem beholdes.

Når korttidssenteret på Torp avvikles, må det straks igangsettes bygging av et nytt korttidssenter der.

Våre to foreninger mener at både hjemmebaserte og ambulante tjenester må styrkes. Noe av dette kan skje ved bruk av velferdsteknologiske løsninger. Mange av de vi representerer har falt utenfor den digitale utviklingen og derfor blir det ekstra viktig med enkle løsninger og god opplæring.

Viktig for oss er også at Brukerombudet opprettholdes og gjerne styrkes. Ombudet gir oppsøkende informasjon og hjelp til vår aldersgruppe, slik bystyret vedtok i 2009.

Våre to foreninger oppfordrer både Eldrerådet, Helse- og velferdsutvalget og politikerne til å gjøre vedtak som vil bidra til at Fredrikstad vil være en kommune hvor det skal være godt å bli gammel.

Leif Andersen, kasserer/talsmann Pensjonistforbundet Fredrikstad. (Erik Wiggo Larsen)

[ Rusfrie Anita (56) har fått jobb etter «Petter Uteligger» ]

[ Debatt: Med flere eldre må velferden løses på nye måter ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen