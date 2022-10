Rusfrie Anita (56) har fått jobb etter «Petter Uteligger»

– Jeg ble overlykkelig da jeg fikk tilbudet fra butikksjefen her i Europris Råde. Det betyr enormt mye, smiler hun.

Sa nei til trygd

I april 2019 ble Anita Johannessen med i prosjektet «Idretten skaper sjanser». Få hadde tro på at hestesporten kom til å bli redningen for rusmisbrukeren fra Gressvik. Det har hun motbevist, selv med en iboende frykt for hester da hun gikk inn i stallen første gang.

Anita ler:

– Jeg var jo livredd. Første dagen på Tune ridesenter rikket jeg meg ikke fra krakken i stallen. I dag klarer jeg meg ikke uten hestene. Nylig startet jeg på mitt første dressurstevne, og sprangkonkurranser står for tur.

Lavterskeltilbudet på ridesenteret dro Anita gradvis opp fra sofaen, og ut av depresjon. Engasjement, krav, ansvar, omtanke og deltakelse i ryttersporten vekk fra rusmidler. Nå er hun klar for å ta hverdagene et skritt videre.

– NAV ville ha meg over på hundre prosent trygd, noe jeg nektet. Jeg vil jobbe, gjøre noe nyttig.

Sammen med assisterende butikksjef, Belinda Rostad (til høyre), får Anita opplæring i butikkfaget. – Det er trøkk i førjulstiden og ikke manko på arbeidsoppgaver, smiler Rostad i Europris Råde. (Tomm Pentz Pedersen)

Motivert butikkmedarbeider

Løsningen ble individuell jobbstøtte (IPS), et samarbeid mellom NAV og helsetjenesten for personer som har en psykisk helse- eller rusutfordring. Europris i Råde Anitas nye arbeidsplass.

– Alle som jobber her, er jo så positive. Jeg har aldri jobbet i butikk, men har faktisk lenge tenkt på Europris som en mulig arbeidsplass. Med mange spennende varer, og ulike varegrupper. Fra første time stortrivdes jeg her, sier Anita Johannessen fornøyd.

Assisterende butikksjef, Belinda Rostad, nikker:

– Jeg er overbevist om at det kommer til å gå bra for Anita her i butikken. Alle skal med, er mitt motto. Europris har en policy på at de fleste av oss skal få en sjanse. Jeg har pratet med mange jobbsøkere, og sett velfylte CV-er, men det betyr svært lite hvis man ikke fungerer i teamet – og klarer det praktiske arbeidet. Mange tenker på butikkyrket som en enkel jobb. Det er langt fra sannheten. I vår bransje er det til tider både stress og mange tunge løft.

– Det er i kveld jeg skal prøve meg i kassa? spør Anita sin nærmeste leder.

– Det stemmer. Slapp av, med din lyst til å lære kommer det ikke til å bli noe problem, svarer Belinda Rostad.

[ Anita (53) rusfri og hestefrelst: – Jeg har fått livet tilbake ]

– NAV foreslo hundre prosent trygd, da ble jeg forbannet. Jeg vil jobbe, sier Anita Johannessen. (Tomm Pentz Pedersen)

Sosialt arbeidsmiljø

Stemningen på spiserommet er god. Den har ikke Anita Johannessen, etter eget utsagn, hatt tid til å kjenne på. Iveren etter å komme i gang med arbeidet ute i butikken har vært viktigst.

– Vi som har så mye å snakke om, smiler assisterende butikksjef, Belinda Rostad, og forklarer:

– Jeg har holdt på med hest i over 40 år og tok mitt første ridekurs på Tune ridesenter. Hvor også hestefrelste Anita ble bitt av basillen. Nå skal jeg følge med i tiden framover. Neste stevne hun deltar på kommer jeg til å stå på sidelinja og heie.

Rostad har tro på at Anita Johannessen kommer til å bli en god kollega i årene framover:

– Nå får hun prøvd yrket, og sett om det er noe hun vil satse på. Deretter blir det inn på lista som fast ringevikar. Når det er sagt – det skal ikke mangle på tilbud om arbeidstimer, hvis hun ønsker det.

To dager i uka er det fôring, møkking av stallbokser, fylle vann, slippe hestene ut og inn, strigle og trene som står på dagsplanene for Anita Johannessen. Etter timene i stallen venter nå varepåfylling og kassajobb på Gressvik-kvinnen.

– Erfaringene med fysisk arbeid i stallen kommer godt med her i butikken. Det er fint å få bruke kroppen. Bli sliten på en positiv måte. Det er ingen ansatte her som trenger medlemskap i et helsestudio, smiler Anita. – En herlig arbeidsplass som jeg gleder meg å gå til.

Rytterprosjektet i «Idretten skaper sjanser» ble vendepunktet og slutten for et liv i rus. Nå står flere dressur- og sprangstevner på timeplanen, for hestefrelste Anita Johannessen. Arkivfoto: (Tomm Pentz Pedersen)

Må selv ta livet tilbake

Anita går inn i det fjerde året som rusfri. Noe hun kan takke prosjektet «Idretten skaper sjanser» på Tune ridesenter for. Et lavterskeltilbud for seks tidligere rusmisbrukere dratt i gang av gatelagsgründer Morten Nyborg i samarbeid med Råde og Onsøy Rideklubb, og Norges Rytterforbund. I fjor ble historiene dokumentert av Petter Nyquist i TV2-serien «Petter uteligger – idretten skaper sjanser».

Anita Johannessen har blitt rusfri, hestefrelst og er på vei inn i arbeidslivet. Takknemligheten overfor støttespillerne er stor – men hun er overbevist om at endringene i livet hviler på egne skuldre:

– Du må selv komme til punktet hvor nok er nok. Det hjelper ikke hva alle andre sier. Du må ville det selv. Ta livet tilbake, kjempe.

Den kampen er ennå ikke over for Anita:

– Suget etter rus er borte. Men minnene om det tidligere livet i miljøet dukker ofte opp. Det kjenner jeg gjør vondt. Det holder med å ta ferja fra Gressvik til Fredrikstad sentrum. Eller unngå å møte gamle kjenninger fra årene som rusmisbruker. Jeg innser at det er slik – og jobber med å fronte alle vonde minner.

Anita Johannessen trodde ikke det var sant da hun fikk tilbud om individuell jobbstøtte i Råde. – Jeg har vært utrolig heldig, sier hun. (Tomm Pentz Pedersen)

[ Rusmisbruker Silje (25): – Anita og hestene har fått meg på rett spor ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen