Jeg taler ikke for min syke mor, Ulf Hjardar

Ifølge lokalhistoriker Ulf Hjardar er jeg en uetterrettelig person. Går ut fra at han viser til hvem jeg skriver var Hvalers første rekefisker.

Fire kandidater

Da jeg intervjuet en eldre fisker for 25 år siden sa han det var Oskar Kristiansen (Barm). Hjardar sier Theodor Syversen fra Skjærhalden. Ifølge Hvalers bygdebokforfatter Inger Jensen var det Oskar Kristiansen og Kristian Arntsen som begynte i 1904. En annen leser har nevnt August Røsnes fra Nordre Sandøy som førstemann. Hvem det var har for så vidt lite med saken å gjøre. De forskjellige navnene forteller helst at kommunikasjon mellom øyene på Hvaler knapt eksisterte den gangen.

DEBATT: Gunn Hedberg: Rekefisket er historisk

Frykter koraller

Jeg er gift med en nå pensjonert rekefisker, dermed taler jeg ikke for min syke mor. Men jeg husker én gang båten hans kom borti koraller. Resultatet var tre dagers reparasjon for mannskapet og atskillige titusen i direkte utgifter i tillegg. Derfor tviler jeg sterkt på om noen med vitende og vilje utsetter seg for slikt. Det er de minste båtene med små tråler som fisker helt kystnært, på dypere vann enn 60 meter. De større går lengre ut, og fisker langt dypere.

DEBATT: Ulf Hjardar: Et og annet «hefter» ved dette for Hvaler så viktige fiske

Mange årsaker

Mitt hovedpoeng er at Hvalers reketrålere har fisket på de samme feltene i over 100 år, med nok av fisk. Det har lenge vært påbudt med rist i trålene. Den skiller ut fisken allerede nede i dypet. Nå er fisken borte, ingen vet hele årsaken til det. Utslipp av næringssalter, anlegg av marinaer, ødelagt ålegras, kunstige sandstrender og klimaendringer er blant forslagene. Da mener jeg det er urimelig å gi fiskerne skylda og la dem ta hele byrden. 15 år med fiskestopp betyr at fisket forsvinner som næringsvei på Hvaler og resten av Oslofjorden.

