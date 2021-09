Ulike forutsetninger, men like muligheter

Erna Solberg har gått hardt ut mot «SV-skolen». Det er Høyres taktikk i denne valgkampen; å peke på hvor skremmende det er å skulle få et skifte og en ny retning for Norge.

I skolepolitikken har vi svært ulike innganger. SV mener at alle har ulike forutsetninger for å lykkes i skolen, men vi vil gi alle barn like muligheter til å lykkes allikevel. Det er ikke noe skremmende med det. Tvert imot.

SV ønsker en mer praktisk og variert skolehverdag med mer fysisk aktivitet og mer plass til praktiske og estetiske fag. Vi vet at barn presterer bedre i akademiske fag ved å ha en helhetlig skolehverdag hvor man også får drive med musikk, kunstfag, idrett, og hvor man får bruke hendene og kroppen sin. Disse tingene henger sammen, men er blitt mer og mer neglisjert de siste åtte årene.

En slik skolehverdag vil gjøre at ingen barn vil falle utenfor i leksearbeid. Noen kommer fra hjem hvor foreldrene av ulike grunner ikke har ressurser til å hjelpe til med lekser, eller hvor barna ikke får rom til å konsentrere seg. Dette skaper et skille blant elevene, og derfor mener vi at lekser skal gjøres på skolen, sammen med kompetente voksne. Det vil ikke frata foreldre mulighet til å følge opp barna sine med skolearbeidet, men det vil gjøre at foreldre som i dag sliter med barn som hyler og gråter fordi de ikke får til leksene, får lov til å være en god mamma eller pappa på andre måter. Frustrasjonen nappes ut, og barna får lov til å ha fri når de kommer hjem fra skolen.

Blir du redd for dette, Erna?

Vi vil også innføre gratis SFO.

I dag koster SFO over 30.000 kroner i året flere steder – og det er kun for ett barn. Det er kjempedyrt å ha barn i SFO, og også her ser vi et uheldig klasseskille som påvirker barnas mulighet for lek og læring. Derfor går SV til valg på å gjøre SFO gratis, slik at det blir åpent og inkluderende for alle barn, og vi vil fylle SFO med lek, læring og aktivitet.

Sist, men ikke minst: SV kommer aldri til å akseptere den grusomme avskiltingen av lærerne som høyreregjeringen har trumfet gjennom nå, og vi kommer til å stoppe dette dersom vi får en ny regjering denne høsten.