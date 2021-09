Høyres skattesmell

Høyres hovedsak i valgkampen har tydeligvis blitt å skremme folk med SVs politikk. Sist ute er stortingsrepresentant Tage Pettersen fra Østfold, som advarer mot «rødgrønn skattesmell for vanlige folk» med blant annet SVs politikk i Dagsavisen 25.8.

[ Debatt: Tage Pettersen - 53.000 i Østfold kan få økt skatt med rødgrønn regjering ]

Jeg vet ikke hva Høyre definerer som «vanlige folk». I SVs forslag til statsbudsjett får i alle fall de som tjener under 600.000 kr lavere skatt enn med Høyre. Det gjelder 72,6 prosent av skattebetalerne, altså nesten 3 av 4. De som tjener mellom 600.000 og 700.000 kr får i gjennomsnitt 757 kroner mer skatt i året, dvs. 63 kroner mer skatt i måneden. Til gjengjeld vil de blant annet få gratis SFO, billigere tannhelse, økt barnetrygd og flere andre velferdssatsinger. I praksis vil altså folk i denne gruppen tjene mer på SVs politikk enn med Høyres. Det overser Pettersen, men så er jo ikke velferd til folk flest det Høyre er mest opptatt av.

Folk flest har blitt avspist med smuler. — Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV i Østfold

De som tjener over 700.000 må regne med å betale noen tusenlapper ekstra med oss, mens de som tjener godt over en million må betale mye mer. Det er altså riktig at noen vil få en skattesmell med SV – og det er landets aller rikeste mennesker – det er vel dem Høyre omtaler som «vanlige folk»?

Jeg forstår at Høyre bruker valgkampen på å snakke om SVs politikk i stedet for sin egen. Det er nemlig Høyres politikk som er skremmende. Etter åtte år med Høyre i regjering betaler de 1.000 rikeste personene i Norge om lag 2 millioner kroner mindre i skatt hver i året på grunn av høyresidens skattekutt. De siste fire årene har de aller rikeste fått et skattekutt på 11 kroner og 10 øre for hver hundrelapp de har tjent. Folk flest har derimot blitt avspist med smuler. De 99 prosent nederste i formuesfordelingen har fått et skattekutt på 30 øre per hundrelapp.

[ Pensjonistforbundet samlet partier til valgdebatt ]

Høyre deler nå ut 11 milliarder kroner i året som en ren gave til landets rikeste, og går til valg på å kutte formuesskatten ytterligere. Det er i sannhet en skattesmell for folk flest, som må ta regningen for festen for de rike.

Fasiten etter åtte år med Høyre-regjering er at de økonomiske ulikhetene øker i Norge. De rikeste blir stadig rikere, og de tjener mye mer og betaler mindre andel skatt enn vi har ant. De lavtlønte blir parkert, og barnefattigdommen øker. SVs svar på det er en mer omfordelende skattepolitikk og mer velferd. Høyres svar er å benekte fakta og drive skremselspropaganda. Godt valg!