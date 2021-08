Redde kloden og samtidig fortsette med oljeleting?

Kan vi redde klima og samtidig fortsette med oljeleting og produksjon? Det mener Ap-politiker Maria Imrik i innlegget Rettferdig klimapolitikk i samarbeid med oljearbeidere i Fredriksstad Blad. Hun skriver at hun ikke tror på en klimapolitikk som sier at vi skal slutte med all olje- og gassvirksomhet i morgen. Nei, det er det ingen som mener. Men når vil de største partiene innse at omstilling, også betyr endring og avslutning av utvinning og produksjon av fossil energi?

[ Benedicte Lund: - Jeg vil redde verden. Og det haster ]

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil til forskjell fra Ap gjennomføre en planmessig, kontrollert omstilling vekk fra petroleumsvirksomhet innen 2035. Samtidig som vi ivaretar sysselsetting, vil vi få til omskolering av oljearbeidere og skape nye arbeidsplasser. Og dette må skje i samråd med myndigheter, organisasjoner, arbeidstakere og industri. Det er tryggere og mer forutsigbart for alle enn å overlate utviklingen i oljeutvinnings-takten til markedet, og andre lands evne til omstillingen vi alle vet kommer.

Det er trist å lese at Arbeiderpartiet som AUFs moderparti, ikke lytter mer til ungdomsorganisasjonen sin.

MDGs hovedkrav til en ny regjering er å ta globalt ansvar og setter et forpliktende mål om å kutte 95 prosent av norske klimagassutslipp innen 2035, slutte å subsidiere olje- og gassnæringen med milliarder, og heller satser på tusenvis av nye, trygge grønne jobber.

[ Rødt markerte mot økt amerikansk tilstedeværelse på Rygge flystasjon ]

Det er trist å lese at Arbeiderpartiet som AUFs moderparti, ikke lytter mer til ungdomsorganisasjonen sin. AUF har som en av sine kampsaker følgende: «At Norge skal bli både økonomisk og energimessig uavhengig av petroleum innen 2035, og avslutte utvinning av olje innen samme år.» Her er AUF helt på linje med MDG.

Jeg heier på AUF, på mange måter. Både for deres modige kamp etter 22. juli og tragedien på Utøya og for deres tydelige standpunkt i klimakampen. Men foreløpig har de ikke fått med seg sitt eget moderparti på å innse at olje ikke er fremtiden. Derfor er det viktig at Miljøpartiet De Grønne kommer over sperregrensen og kan forsterke klima- og natursakene i et rødgrønt samarbeid etter valget. Så ikke undervurder viktigheten av å gi MDG stemmen din i år.

[ Debatt: Setter MDG virkelig riksvei 19 i spill? ]