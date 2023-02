Sladring på rådhuset

I forrige gikk Robert Steen av som helsebyråd i Oslo. Avgangen skjedde mot Steens vilje. Hans 7,5 år som byråd i hovedstaden var dermed brått over.

Flere av opposisjonspartiene hadde varslet at de vurderte et mistillitsforlag mot Steen på grunn av tilstanden i Oslos helsehus. Cecilie Lyngby i Folkets Parti sa til NRK at hennes parti nå «på grunn av Robert Steens feighet» måtte rette mistilliten mot andre enn Steen.

Robert Steens reaksjon var ikke god, men den er mulig å forstå

Fredag morgen sendte Robert Steen et skjermbilde av det sitatet på SMS til Lyngby, og skrev: «Du er et forferdelig menneske». Dette vet vi fordi Lyngby offentliggjorde den interne kommunikasjonen mellom de to politikerne. Hun opplevde SMS-en fra Steen «som et slag midt i ansiktet», og kunne fortelle at hun ble redd, lei seg og tok til tårene.

Robert Steen har siden beklaget, både direkte til Lyngby og på sosiale medier. Flere enn Steen bør gå en runde med seg selv i denne saken.

Nylig avgått helsebyråd Robert Steen (Ap) og leder av Folkets parti Cecilie Lyngby. (NTB)

Robert Steen skulle selvsagt ha reagert på en annerledes måte. Omtaler som «forferdelig menneske» hører ikke hjemme i politikken. Med det sagt, er det ikke vanskelig å forstå Steens frustrasjon. Han gikk ikke frivillig, og blir så omtalt som feig. Han reaksjon var ikke god, men den er mulig å forstå.

Hvorfor Cecilie Lyngby anså denne reaksjonen som et offentlig anliggende, er et annet spørsmål. Hun kunne – og burde – ha sett dette som et følelsesutbrudd fra en såret kollega og latt saken ligge. I stedet valgte hun å offentliggjøre kommunikasjonen, åpenbart i et forsøk på å score politiske poenger.

Det er ikke hver dag kommunikasjonen mellom politikere havner i offentligheten. Slik bør det også være. Den sladrekulturen som Lyngby her legger opp til, fører galt av sted.

Cecilie Lyngby sier i sakens anledning at kvinnelige politikere utsettes for mye. Det er riktig, og det er uakseptabelt. Det er derfor med en viss undring vi noterer oss at Folkets Parti og Lyngby har ansatt PR-mannen Jarle Aabø som rådgiver. Aabøs hardkjør mot MDGs kvinnelige politiker Lan Marie Berg via Facebook-gruppen «Ja til bilen», står dårlig til Lyngbys følsomhet i denne saken.

