Ingen vei tilbake

E6 er åren som knytter Oslo, hovedstaden, med Trondheim, landets tredje største by, og videre til Nord-Norge. Veien utbedres gradvis og i etapper. Like sør for Lillehammer har veiutbyggingen støtt på et hinder: Det vernede Lågendeltaet.

Før jul satte Miljødirektoratet ned foten. Direktoratet vil ikke gi dispensasjon til videre utbygging av E6 gjennom deltaet. Konsekvensene for naturen vil bli for store, var begrunnelsen.

Avveiningen mellom utvikling og vern er slett ikke nytt

Nå er det klart at regjeringen velger å overprøve Miljødirektoratet og vil bygge firefelts motorvei gjennom det vernede området. Eksisterende E6 vil gjenbrukes på store deler av strekningen. «Det skal være en svært høy terskel for å tillate inngrep i verneområde. I dette tilfellet mener regjeringen samlet sett at dette er den beste løsningen», sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. «Hyklersk», sier SVs Lars Haltbrekken. «Naturfiendtlig dobbeltmoral» sier Rødts Sofie Marhaug. «Du kan ikke bygge en motorvei gjennom Lågendeltaet og samtidig påstå at du tar naturvern på alvor», sier MDG-leder Arild Hermstad.

Lågendeltaet er et spesielt våtmarksområde med unikt dyre- og planteliv, og ble derfor naturreservat i 1990. Miljødirektoratet mener at E6-utbyggingen har negativ samfunnsøkonomisk verdi, og derfor ikke kan sies å være en vesentlig samfunnsinteresse, noe som er kravet for å overprøve vernestatusen.

[ Dagsavisen mener: Det er feil medisin av Ap å stemple halve Nidaros-laget som B-medlemmer ]

Regjeringen er altså uenig. Den hevder det ikke er mulig å utsette veiprosjektet, og at alternative planløsninger vil medføre naturinngrep andre steder.

Saken er ekstra delikat fordi Barth Eide like før jul var pådriver for den historiske, internasjonale naturavtalen om å verne natur mot inngrep. Denne «parisavtalen for naturen» skal redde naturen og artsmangfoldet fra menneskelig utbygging, og er av ytterste viktighet, het det fra Barth Eide den gangen.

Nå velger altså regjeringen vei over vern. Høyre og Fremskrittspartiet vil sørge for flertall om saken kommer opp for Stortinget.

Avveiningen mellom utvikling og vern er slett ikke nytt, og det vil prege også framtiden. Det finnes ingen enkle svar. Vi skjønner likevel regjeringens avgjørelse i denne saken. E6 ligger der den ligger, og alternative traseer er ikke lett å se for seg. Det er ingen vei tilbake.

[ Dagsavisen mener: Verden er i voldsom endring. Norge trenger bedre handelsavtaler med EU ]

[ Dagsavisen mener: Erling Braut Haalands Manchester City er i trøbbel. Det er gode nyheter for fotballen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen