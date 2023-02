Munnhuggeri mellom Oslo-politikere: Kaller hverandre «feig» og «forferdelig menneske»

Saken oppdateres

– På grunn av Robert Steens feighet, flytter vi nå mistilliten mot han som har ansvaret for alt i Oslo kommune, sa Cecile Lyngby til NRK torsdag.

Lyngby er leder av Folkets Parti, og leder av helse- og sosialutvalget i bystyret.

Det gikk sterkt inn på den nylig avgåtte byråden. Fredag formiddag omtalte han saken fra egen Facebook-side:

I kommentarfeltet får Steen blant annet støtte bystyrepolitiker Sofie Rana (R) og Eivor Evenrud (Ap).

– Helt enig! Reagerte selv på den uttalelsen i går, skriver Evenrud.

– Fullstendig unødvendig måte å uttrykke seg på. Det minste vi kan gjøre er å snakke til hverandre med respekt, skriver Rana.

Steen utdyper også i et intervju med Avisa Oslo, at karakteristikken fra Lyngby gikk inn på ham:

– Det oppleves forferdelig, stygt, vondt og litt umenneskelig, sier han til avisa.

– At Cecilie Lyngby bruker denne typen karakteristikker om en person som tross alt har gjort så godt han kunne i 7,5 år ... Det tror jeg folk opplever som et fremmed ordskifte, litt uavhengig av grunn, fortsetter han.

Da Avisa Oslo tar kontakt med Lyngby forteller hun at Steen selv sendte en SMS til henne i dag tidlig. Ifølge Lyngby sendte han henne en skjermdump av saken der hun kaller ham feig, og skrev «Du er et forferdelig menneske». Lyngby sier til avisa at hun begynte å gråte da hun fikk meldinga.

Steen har ikke villet kommentere SMS-en til Avisa Oslo.

Skjermdump av meldingen Robert Steen (Ap) skal ha sendt til Cecilie Lyngby. (Skjermdump fra Cecilie Lyngby)

Dagsavisen har tatt kontakt med Lyngby.

– Jeg mener fortsatt at enhver byråd som trekker seg mitt i en svært alvorlig høring om eldreomsorgen i Oslo begår en feig han

dling, og jeg er ikke alene om å oppleve dette slik. «Du er et forferdelig menneske»-sms´en ble sendt fra Steen 08.14, og jeg opplevde det som et slag mitt i ansikt, skriver Lyngby i en e-post til Dagsavisen.

Hun mener meldingen fra Steen krysset en grense, selv om politikere skal tåle mye.

– Jeg ble redd, lei meg og må innrømme at jeg tok til tårene, skriver hun.

Hun skriver videre at dette gikk tungt inn på henne, men at hun valgte å fortsette av hensyn til sitt engasjement for eldre som leder av helse- og sosialutvalget.

– Jeg velger å krumme nakken og stå på videre. Vi skal gjennomføre høringen som handler om den store krisen i eldreomsorgen i Oslo. En krise Robert Steen alene bærer det politiske ansvaret for, skriver hun.

