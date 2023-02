Robert Steen beklager SMS

Fredag morgen sendte den nylig avgåtte helsebyråd Robert Steen en SMS til leder av Folkets Parti, Cecilie Lyngby, som han nå beklager i et innlegg på egen Facebook-profil.

– I går morges sendte jeg en sms til Cecilie Lyngby med et ordvalg som var unødvendig skarpt. Det vil jeg beklage her – noe jeg også har gjort direkte overfor Lyngby i går ettermiddag, skriver Steen i et lengre innlegg.

Lyngby, som også er leder av helse- og sosialutvalget i bystyret uttalte til NRK torsdag at hun syntes Steen sin avgang var feig.

– På grunn av Robert Steens feighet, flytter vi nå mistilliten mot han som har ansvaret for alt i Oslo kommune, sa hun til nyhetskanalen.

Fredag morgen sendte Steen henne et skjermbilde av saken der hun uttalte seg på SMS, og skrev: «Du er et forferdelig menneske».

Skjermdump av meldingen Robert Steen (Ap) skal ha sendt til Cecilie Lyngby.

Nyheten om at Steen gikk av som helsebyråd kom på en pressekonferanse samme dag. Steen ble erstattet av Marthe Scharning Lund (Ap), som tidligere har sittet som byråd for næring og eierskap.

På pressekonferansen avviste Johansen at avgangen kan knyttes til kritikken som er reist i eldreomsorgen, spesielt i forbindelse med Ullern helsehus.

– Det er ingen sammenheng, sa han.

Johansen ville ikke svare på om det var Steen selv som har bedt om å gå av. Han viste til at han har løpende samtaler med alle sine byråder som han «heldigvis ikke trenger å dele» med mediene eller noen andre.

– Hva jeg snakker med mine byråder om, forblir mellom meg og mine byråder, sa han til VG.

– Robert har vært en fantastisk byråd for Oslo, noe han viste med tydelighet gjennom to år da Oslo var episenter for pandemien i Norge, sa Johansen på pressekonferansen.

Fredag sa derimot Robert Steen til Dagbladet at han ikke egentlig hadde ønsket å gå av.

– Jeg hadde ikke lyst til å gå selv, jeg har vært tydelig på at jeg ville stå på til valget. Til tross for høringen har min motivasjon som helsebyråd vært den samme, jeg skulle stå på i denne jobben som helsebyråd. Men dette er en del av politikkens vesen, sier Steen til Dagbladet.

Dagsavisen kontaktet Johansen for en kommentar om munnhoggeriet og Steens uttalelser til Dagbladet fredag ettermiddag. Byrådslederen svarer at han «ikke har noen kommentar utover det jeg sa i går.»

Lyngby gikk hardt ut mot Steen etter SMS-en hun mottok.

– Jeg mener fortsatt at enhver byråd som trekker seg midt i en svært alvorlig høring om eldreomsorgen i Oslo begår en feig handling, og jeg er ikke alene om å oppleve dette slik. «Du er et forferdelig menneske»-sms-en ble sendt fra Steen 08.14, og jeg opplevde det som et slag midt i ansiktet, skriver Lyngby i en e-post til Dagsavisen fredag.

Hun skrev at meldingen fra Steen krysset en grense, selv om politikere skal tåle mye.

– Jeg ble redd, lei meg og må innrømme at jeg tok til tårene, skrev hun.

Beklagelsen fra Steen ble imidlertid tatt godt i mot av Lyngby.

– Så sant det du skriver. I min verden ble dette ordet sagt midt under pressekonferansen hvor vi ikke visste annet enn at du forlot byrådet. Bare timer etterpå kom ny informasjon frem. Tenker på deg i disse dager hvor du har det vondt. Så håper jeg vi kan ta en kaffe en dag ønsker deg all lykke fremover, skriver hun i kommentarfeltet.

