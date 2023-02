Vedtekt og selvtekt

Dette blir resultatet når Ap-landsmøtet i mai ventelig endrer vedtektene.

Trond Giske har suksessfullt bygd opp Nidaros-laget i Trondheim til å bli en maktfaktor i partiet. På halvannet år har medlemstallet økt fra 16 til over 3000. Giske styrer nå landets største Ap-lag. Og han målbærer en sosialdemokratisk politikk som på flere saksområder utfordrer Ap-ledelsen. Kritikken av strømprisene har gitt kraft til lokallaget.

Dette «problemet» har Ap kunnet leve med, inntil Nidaros ble en for stor stein i skoen

Utfordringen er at over halvparten av de 3000 Nidaros-medlemmene bor utenfor Trondheim. Derfor foreslår sentralstyret i Ap å endre vedtektene. Den nasjonale kjøttvekta til utenbysmedlemmene i Nidaros skal heretter komme Ap-lagene i bostedskommunene til gode. Nidaros-medlemmer som eksempelvis bor i hovedstaden, vil dermed bidra til å gi Oslo Ap en større delegasjon på landsmøtet.

Et regelverk der utenbysmedlemmer i Nidaros mister innflytelse i Trondheim og Trøndelag, er naturlig. Men Giske hevder det vil være galt å samtidig redusere Nidaros-lagets nasjonale makt. Giske viser til at mange av medlemmene laget først og fremst har meldt seg inn for å kunne engasjere seg i nasjonal politikk. Dette er et godt poeng.

Så lenge Ap åpner for at man kan være med i et Ap-lag utenfor kommunen hvor man er folkeregistrert, vil det imidlertid være vanskelig å finne en ideell løsning. Dilemmaet har ligget der i årevis. Oslo Arbeidersamfunn, Internasjonalt forum og Homonettverket er eksempler på Ap-lag med utenbys medlemmer. Dette «problemet» har Ap kunnet leve med, inntil Nidaros ble en for stor stein i skoen.

[ Kjell Werner: Giske og co. må ha innflytelse ]

Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene, og tallene taler et tydelig språk. Seieren følger ikke i deres faner. På toppen av dette blusser altså striden rundt Trond Giske opp i en ny fasong. Utad må Ap-ledelsen applaudere det faktum at Nidaros har fått 3000 medlemmer, men suksessen har åpenbart bismak.

Det skal være høyt under taket i Arbeiderpartiet. Medlemmene må fange opp hva som rører seg ute i det norske samfunnet. På basis av dette skal meninger brytes, fram til det fattes vedtak. Derfor er det positivt at 3000 kvinner og menn melder seg inn og engasjerer seg politisk. Samtidig er Nidaros-lagets vekst et klart sykdomstegn på situasjonen i Arbeiderpartiet. Giske er bare en katalysator.

Ap-ledelsen må lytte til de politiske signalene og stille diagnosen deretter. Da blir det feil medisin å stemple halve Nidaros-laget som B-medlemmer. Resultatet kan fort bli at mange politisk engasjerte vender partiet ryggen.

[ Lars West Johnsen: Regjerer med hver femte velger i ryggen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen