Påbud, ikke formaninger

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal tirsdag orientere Stortinget om regjeringens nye koronastrategi. Regjeringen reviderer strategien etter at smittetallene stiger til nye høyder. Mange sykehus sliter med kapasitetsproblemer, og flere ordførere ber nå om nasjonale koronatiltak. Det er et forståelig ønske.

Det er nye smitterekord i Ålesund. Smittesituasjonen i Sogndal har ført til at arrangementer avlyses. Bergen har nå det høyeste antallet koronapasienter noensinne. Også i Oslo nærmer vi oss smittetoppen fra august. Og nå stiger dødstallene på sykehjem og helsehus.

Vi tror dessverre at det ikke er nok med formaninger slik situasjonen er nå

På toppen av det hele er det oppdaget en ny variant av viruset i Sør-Afrika, som skaper frykt og stengte grenser verden over. I verste fall kan denne nye mutasjonen gjøre at tilgjengelige vaksiner i liten grad beskytter mot alvorlig sykdom, ifølge helsemyndighetene. Nå innføres reiserestriksjoner fra flere land i Afrika.

Det er ikke mangel på dårlige koronanyheter om dagen. Regjeringen har hittil vært tydelig på at lokale smitteutbrudd skal slås ned med lokale tiltak. Nylig vedtok den å åpne for koronasertifikat for smitteutsatte kommuner. Mange har tatt til orde for at dette også bør innføres nasjonalt. Bekymringer øker landet over.

[ Den økende ulikheten ]

Vi deler bekymringen. Og vi tror dessverre at det ikke er nok med formaninger slik situasjonen er nå – det må kraftigere lut til. Her i Oslo har byrådsleder Raymond Johansen bedt befolkningen om å bruke munnbind i kollektivtrafikken, på kjøpesentre, i butikker og i taxi. Det er enn så lenge ikke veldig mange som følger oppfordringen.

Det er ikke så rart. Vi er alle slitne nå, og lei av restriksjoner. Det har nok også satt seg en følelse av at det hele er over. Smitteutviklingen viser at det ikke er tilfelle. Påbud om munnbind er trolig nødvendig på steder der mange folk møtes. Vi regner med at også andre preventive virkemidler kommer på plass.

[ Black Week med Jonas ]

Dette er den nye regjeringens første koronaprøve. Vi støtter synet på at tiltak som er tilpasset den lokale situasjonen er å foretrekke, så langt det lar seg gjøre. Regjeringen må uansett tydelig på banen: Kommunene må være sikre på at de har staten i ryggen om det vurderes for eksempel lokalt skjenkeforbud i større eller mindre utstrekning. Den regningen må staten ta.

Nå gjelder det å få ned smittetrykket. Da må vi trolig tåle flere tiltak, både lokale og nasjonale. Alt for å slippe enda strengere restriksjoner og nedstengning, med de konsekvenser det har for økonomi og mental helse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen