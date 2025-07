– Jeg føler meg fortsatt som han fra McDonald’s

Klassereise: Morten Sandanger sikter på å gå fra McDonald's til Stortinget på under to år. Foto: Privat.

Etter flere tilfeldigheter, og et par år med lav oppslutning for Arbeiderpartiet, ligger du plutselig an til å bli stortingsrepresentant. Hvordan føles det?

– Det er fortsatt litt surrealistisk, men veldig spennende. Jeg lå originalt på femteplass i en tid der partiet hadde en oppslutning på mellom 15 og 18 prosent, og lå an til å få to representanter. Jeg følte egentlig ikke på at jeg kunne ende opp med å måtte pakke sakene mine og dra til Oslo.

– Så ble det opprykk til fjerdeplassen da Øyvind Jacobsen trakk seg. Så gikk Senterpartiet ut av regjering, Arbeiderpartiet fant tilbake til seg selv og stemningen snudde. Plutselig viste flere målinger at jeg kunne ende opp som stortingsrepresentant. Fjerdeplassen er den store kampplassen over alle kampplasser i Rogaland. Det er det siste mandat som velges, så det kan bli fintelling, sånn som i 2017.