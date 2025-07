Festen etter halve testen?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Henrikke Bugdø-Aarseth Foto: Ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold

Endelig har vi en regjering og kunnskapsminister som viser vilje og handlekraft for å endre russefeiringen til det bedre! Men så bommer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, helt på innspurten av arbeidet. Stolt vises det til at bussrussen har bestemt at feiringen skal flyttes til 17. mai. Stikk i strid med hva ungdom fra hele Norge, foreslår i et nasjonalt endringsarbeid og plan for en ny feiring.

De færreste russ er på buss. Hvorfor velger likevel ministeren å løfte fram hvordan bussrussen har blitt enige om at feiringen skal være for alle avgangselever? Ønsker man å styrke russebussenes posisjon, og la de få elevene som har bundet seg til busskontrakter de ble sterkt frarådet å inngå, ha makten over flertallet av russen?

Sterke russebusser skal ikke være de som setter dato og premiss for feiringen. Det må avgangskullet gjøre sammen, og med voksnes hjelp.

Elevorganisasjonen og ungdom fra hele Norge har blitt enige om et forslag om å flytte feiringen til etter eksamen, at feiringen skal være uten eksklusive grupper, men som kull og klasse og at de får feire på felles sted. Den enigheten burde løftes og heies på, og veie tyngre enn meningen til bussene som styres av markedsaktørene.

Det er to viktige grunner for å endre feiringen; altfor mange ungdommer opplever utestenging, ensomhet og krenkelser under planlegging og gjennomføring av feiringen, og dagens feiring går også utover dyrebar undervisningstid og kan påvirke eksamensresultatene negativt. Russebussene er en av årsakene til at flere ungdommer opplever krenkelser og å velges bort.

Hvis skoleeier ikke tar tak i utfordringene feiringen bidrar til og endrer dagens feiring, brytes elevenes rett til et trygt og godt læringsmiljø etter opplæringslovens kap. 12. I dag er det opp til lokalpolitikere hvorvidt forslaget til en nasjonal plan for en ny feiring, gjennomføres i sin helhet, og nå ser det ut til at også bussrussen får tildelt en viktig rolle av ministeren.

Vi må gjøre en endring, og den må iverksettes av nasjonale myndigheter hvis vi skal lykkes.

Se til Østfold som går foran i løypa, og sammen med ungdom, ungdomsråd og avgangselever har jobbet ut fra hva undersøkelser viser at flertallet av ungdom ønsker seg. En stor utfordring for russen, har vært å ikke ha steder kullet kan feire, eller midler til å arrangere en felles feiring. I Østfold skal fylket og kommuner hjelpe avgangskullet til å få nettopp dette; et felles sted å være, ressurser til å lage den feiringen de ønsker seg for kullet og klassen.

Russen kan feire 17. mai i russedress, dra på landstreff i dress, ta den av, og ta den på igjen når de er ferdige med skolen i juni og skal feire sammen.

Ungdom skal eie en ny feiring. Det at så mange ungdommer har jobbet med det nasjonale endringsforslaget, gjør at en endring faktisk er mulig. Men det krever et felles nasjonalt arbeid. Og ministeren har makt og mulighet til å realisere dette. Vil man legge arbeidet til side, og la russebussene og markedsaktørene fortsette å ha styringen på feiringen?

Vi ser allerede effekten av arbeidet i Østfold, og at flere ungdommer velger å ikke danne russegrupper eller velger busser, men nå ser på klassen som en russegjeng og kullet som de man feirer med. For en bragd! Får ungdom muligheten, velger de fellesskapet. Det må vi voksne også gjøre.

Vi heier på ministeren og de mange gode tiltakene regjeringen har innført nå for å endre feiringen til det bedre. Det har hatt stor betydning. Ikke bom på innspurten! Bidra til at det nasjonale forslaget gjennomføres, og at vi får festen etter hele testen, for og med alle.