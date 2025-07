Hvordan er det egentlig vi snakker om uføre?

Leser man om uføre i offentligheten, kan man inntrykk av at flertallet bare «har vondt i viljen».

Leser man om uføre i offentligheten, kan man inntrykk av at flertallet bare «har vondt i viljen». Foto: Emilie Holtet / NTB

Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Det internasjonale pengefondet (IMF) mener visst at Norge må få ned uføreandelen. Det har vi hørt før. Fra Høyre, men også fra Ap-regjeringen.

Tonje Brenna har moderert seg noe etter «komme seg opp om morran»-utspillet, og noen av forslagene til hvordan de vil senke antallet, ser konstruktive ut. Men jeg kjenner jeg har fått et dårlig forhold til «arbeidslinja», at et overordna mål er å stimulere folk til å jobbe.