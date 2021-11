Black Week med Jonas

BLACK Week, Black WEEK, BLACK WEEK, Black WEEK, BLACK WEEK. BLACK WEEK. Handelsstanden har gått av hengslene de siste dagene for å renske opp i varelagrene før jul.

Hvordan det har vært for landets statsminister å få alle disse dystre og svarte plakatene i fleisen, igjen og igjen, mens novembermørket siger ned over ham, kan man bare gjette seg til. Det vi vet sikkert, er at den importerte kjøpefesten representerer en presis, politisk analyse: Det er i sannhet svarte dager i norsk politikk generelt, og i Arbeiderpartiet spesielt.

Black Monday: Uka startet med at Jonas Gahr Støre besøkte Ahus sammen med helseminister Ingvild Kjerkol. Der fikk de tydelig beskjed: Kapasiteten er sprengt. Sykehuset kneler. På intensivavdelingen har de ikke hatt noen pause fra covid i det hele tatt på to år. Folk er så veldig, forferdelig slitne. Overlege Ole Kristian Fossum bønnfalt Støre og Kjerkol: Et nasjonalt påbud om munnbind innendørs vil kunne hindre at vi må innføre enda mer inngripende tiltak, som full nedstengning.

[ Aldri og alltid mer 26. november ]

Han ble ikke hørt. Kjerkol uttalte at det ville være å gjeninnføre meteren. Støre sa at «nå får de som jobber her tredje dose, og det er veldig bra. Det viktige budskapet ellers, er å få opp vaksineringen». Han kunne like gjerne sagt «økseskaft». Da en journalist spurte Fossum om han var beroliget av svarene fra Kjerkol og Støre, var svaret «nei».

Samtidig som det er flere utbrudd enn noensinne under pandemien på helseinstitusjoner, har Kjerkol fortsatt å advare mot for strenge tiltak. Først tirsdag neste uke er det ventet at regjeringen varsler om den legger om til en ny strategi, og hva den eventuelt går ut på. Da skal Jonas Gahr Støre redegjøre for Stortinget. Han bør stålsette seg. Opposisjonen har allerede mistet tålmodigheten.

Det var visst ikke vanlige folks tur likevel. Det ble vanlige folks utur, i stedet.

Black Tuesday: Mye tyder på at Statsministerens kontor ikke fullt ut har forstått hvor avgjørende det er å ha styringen fra begynnelse til slutt med den aller viktigste politiske saken en regjering har på sitt bord i løpet av året: Statsbudsjettet. Hva i alle dager var det egentlig som skjedde da Ap godtok å vrake valgløftet om feriepenger til permitterte? Samt å videreføre de usosiale kuttene, som Ap har slåss mot i åtte år? På toppen av det hele satte regjeringen godkjent-stempel på fjerningen av fribeløpet for uføre. Det var visst ikke vanlige folks tur likevel. Det ble vanlige folks utur, i stedet. Samtidig har Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum innkassert et midlertidig kutt i elavgiften som koster tre milliarder, og han har fått igjennom redusert veibruksavgift som svekker klimapolitikken. Han ler like fornøyd som han alltid har gjort.

Det var neppe behagelig for Støre å bli mansplainet i sosialdemokrati av Giske.

Budsjett-tabben har utløst flere problemer. Fagbevegelsen er skuffet, selvfølgelig, og de sier høyt fra om det. Som om ikke det er nok, måtte Ap tåle at avgått nestleder, nå «grasrotmedlem» Trond Giske, refset partiet for åpen mikrofon på NRKs Debatten tirsdag kveld. «Der du finner unger som ikke går i bursdag fordi de ikke har penger til gave – der må du gjøre jobben først, hvis du er Ap,» sa han. Det var neppe behagelig for Støre å bli mansplainet i sosialdemokrati av Giske. Det var nok heller ikke særlig behagelig at Støres forsøk på brannslokning, en telefon til debattdeltaker Torhild K. R. Løken fra Fellesforbundet like før sending, ble referert på direkten.

Black Wednesday: Etter at Eva Kristin Hansen gikk av som stortingspresident på grunn av rot med sin pendlerbolig, ble Ap kastet ut i en klønete og uoversiktlig prosess. Den ene etter den andre takket nei til å overta. Sverre Myrli gikk offentlig ut med anklager om skittent spill da han ble vraket som fjerde visepresident. Det har åpnet gamle sår i Ap. Nye anklager om maktkamp, ryktespredning og forbigåelser viser at fredsavtalen etter den opprivende Giskesaken ikke var stort mer enn en svært skjør våpenhvileavtale – i beste fall.

[ Qatars sanne ansikt ]

Senere på ettermiddagen publiserte Vårt Land en fersk meningsmåling der Ap stuper med 3,7 prosentpoeng til drøyt 24 prosent, mens partiene på venstre flanke går fram. En sterk indikasjon på at velgerne deler skuffelsen til fagbevegelsen, som nok en gang ga tydelig beskjed da Støre besøkte LOs kartellkonferanse på Gol.

Black Thursday: Dagen begynte med at advokat Jon Christian Elden, som Eva Kristin Hansen har hyrt inn etter sin avgang, møtte til prosedyre på NRKs Politisk kvarter. Hva dette egentlig går ut på, er foreløpig uklart. Hansen kommer ikke til å få noe verv tilbake på denne måten, men hun holder i alle fall liv i bråket. Senere på dagen møtte Støre opp på landsmøtet til LO-forbundet Industri Energi. Like før hadde næringsminister Jan Christian Vestre satt fyr på salen med et innlegg fullstappet av energi og optimisme. Støre klarte seg helt greit. Men ikke noe mer enn det. Han var en blek skygge, ikke bare av Vestre, men også av seg selv.

[ Eplet som triller lengre og lengre fra stammen ]

Black Friday: På formiddagen kom meldingen om at den nye varianten av koronaviruset som er oppdaget i Afrika, har så mange endringer at vaksinene kanskje ikke biter på det. I alle fall ikke like godt som på de andre variantene. Budsjettforhandlingene ser nå ut til å være Støres nødutgang for å blidgjøre LO. Et forlik med SV kan ende med at Ap må slå en pinlig retrett, der de presses av opposisjonen til å holde sitt eget valgløfte. Og sannsynligvis til å bryte et annet: Det er vanskelig å se hvordan Støre nå skal unngå en større skatteøkning enn den han gikk til valg på, i alle fall hvis han ikke går løs på oljefondet. Og for all del: Det kan fortsatt ende i kaos og krise, selvfølgelig.

Ved lunsjtider meldte DN at Støre hadde vært villig til å gi bort presidentvervet til Senterpartiet og Marit Arnstad etter Hansens avgang. Enda en lekkasje fra Ap som forsurer stemningen i stortingsgruppa. I tillegg er det blåst nytt liv i en gammel spekulasjon: Kan Trond Giskes visitt i NRKs prime time bære bud om et nytt comeback-forsøk fra trønderen, for eksempel som ordførerkandidat i Trondheim?

Det kan bli flere svarte uker for Jonas Gahr Støre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen