Så stor har den norske forsvarsindustrien blitt

Norge har flere regler og begrensninger på plass for å hindre krigsprofitt. Vi har en av verdens strengeste eksportkontroll av våpen, et rigid lovverk, etikkregler for investeringer og en utenrikspolitikk bygget på diplomati og fred.

Likevel bidrar dagens usikre verdensbilde til at norsk forsvarsindustri tjener penger som aldri før.

Hvor lukrativ produksjon av varer og tjenester til forsvarssektoren er, kommer til syne i en rapport som analyse- og rådgivningsselskapet Menon Economics lagde i fjor. Rapporten kartla den norske forsvars- og sikkerhetsindustriens verdiskapinger og ringvirkninger, og viser at industrien er i betydelig vekst her til lands.