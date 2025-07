Vi må slutte å anse praktisk læring som «lavstatus»

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Espen Lynghaug og Kristian Ilner. Moment Studio/Fellesforbundet

Motivasjonen blant mange skoleelever svekkes. Samtidig hører vi om utslitte lærere og barn som mister lærelysten allerede i barneskolen. Det er et stille kriseforløp i norsk skole, og det rammer ikke tilfeldig.

Det rammer gjerne barn som lærer annerledes, som mestrer gjennom å gjøre – og som opplever at skolen ikke ser dem bortsett fra når de skal måles og kartlegges.

Vi mener at utviklingen kan snus med mer praktisk læring. Men da må vi gjøre det – ikke bare snakke om det. Alle skoler kan tilby praktisk læring. Det kan skje på skolen, eller utenfor. Det handler vel så mye om fantasi og pedagogisk handlingsrom som ressurser.

Gjennom å skape noe, bruker vi både hode og hender. Vi får et synlig resultat som kan brukes til noe, og gi estetisk glede. Praktisk læring handler likevel ikke bare om hammer og høvel. Det handler om å sette kunnskapen i bevegelse – gjennom matlaging, verkstedarbeid, dyrking av mat, digital design, teknologi og programmering.

Det finnes praktiske innganger til alle fag. Og det finnes barn som blomstrer når de får løse problemer med kroppen i bruk.

Det er ikke nok å sette inn tiltak i videregående opplæring.

Vi må slutte å tenke på praktisk læring som «lavstatus». I virkeligheten er det dypt kognitivt og intellektuelt krevende.

Å bygge en fuglekasse som skal henge ute i vær og vind, krever forståelse av mål, vinkler, materialegenskaper, ornitologisk kunnskap – og samarbeid. Å programmere en robot til å følge en linje, krever matematisk forståelse, algoritmisk tenkning og teknologisk kreativitet.

Den praktiske skolen må både være analog og digital. Det holder ikke bare å hente frem sløydbenken – selv om det er en god begynnelse – vi må også åpne for programmering, spilldesign, VR og digitale verktøy. Ny teknologi gir nye praktiske innganger til læring, og kan også engasjere elever som ikke håndterer å sitte stille i klasserommet.

Tall fra Elevundersøkelsen viser at motivasjonen hos norske elever begynner å falle allerede i 5. klasse – og når et bunnpunkt i ungdomsskolen når de skal velge videregående utdanning. Det er ikke tilfeldig at dette sammenfaller med økende abstraksjonsnivå og teoretisk ensretting i undervisningen.

Mange elever mister gnisten fordi undervisningen ikke kobles til virkeligheten, samfunn og arbeidsliv, kroppen eller skapergleden.

Forskning, blant annet fra NTNU, viser dessuten at vi lærer mer når vi skriver for hånd enn når vi bruker skjerm og tastatur. Videre lærer vi antakelig mer av å lese på papir versus gjennom digitale plattformer. Det ene trenger ikke utelukke det andre.

Vi tror på varierte læringsarenaer så vel som læremidler. Men dette kan antakelig knyttes til praktisk læring: For igjen er det koblingen mellom hode og hender som gir maksimalt kognitiv læringseffekt.

Det er lett å glemme at skolen ikke bare er en læreplass – den er også en samfunnsarena. Når nesten én av fem elever ikke fullfører videregående skole, er det ikke bare deres personlige tragedie. Det er et kollektivt svik.

De elevene som faller fra, er ofte dem som ikke har funnet mening i dagens skole. En mer praktisk grunnskole er derfor også en mer inkluderende skole – der vi tar på alvor at barn lærer ulikt, og at det ikke finnes én vei til kunnskap.

Vi trenger en skole der vi anerkjenner verdien av praktiske ferdigheter – ikke bare som forberedelse til yrkesfag, men som en grunnmur for all læring.

Det er historisk og håpefullt at LO og NHO nå står sammen om å gjøre skolen mer praktisk. Den 11. juni lanserte partene en felles handlingsplan for en mer praktisk grunnskole. At to hovedorganisasjoner, som ofte sitter på hver sin side av bordet, forener krefter for barnas læring, bør få politikerne til å lytte.

Handlingsplanen ble lansert på Vestli skole i Groruddalen i Oslo – et forbilde i en skolehverdag preget av skjemaer, prøver og pultsliting. På Vestli har man sett muligheter – ikke bare begrensninger.

Til tross for store sosiokulturelle utfordringer i en relativt fattig bydel, har man bygget et lag rundt elevene knyttet til praktisk metodikk.

Hemmeligheten er såre enkel. Hvert praktisk emne, enten det er tresløyd, tekstilforming eller keramikk utøves i egne unike rom i små grupper. Alle blir sett og alle føler mestring. Metoden overføres samtidig til fag som naturfag, norsk og matte.

Frafallet i videregående skole, og i høyere utdanning, er alvorlig for den det gjelder og kostbart for samfunnet, men det er ikke nok å sette inn tiltak i videregående opplæring.

Vi må begynne tidligere. I grunnskolen. Med en skole der barna får skape, bygge, programmere, lage mat, løse reelle problemer – og kjenne mestring. Ikke som krydder i en teoretisk hverdag. Men som en likeverdig del av undervisningen.