Hetebølge farligst i storbyene: Paris tar grep

Denne uka kommer trolig hetebølgen som har herjet i Sør-Europa også til Norge. I Oslo er det meldt over 27 grader fra fredag til tirsdag neste uke.



Det er likevel langt unna temperaturene som en rekke europeiske byer har opplevd den siste tiden. I både Spania og Portugal ble det målt over 46 grader i slutten av juni.



Forskere peker nå på sammenhengen mellom nivået av luftforurensning i området hetebølgen inntreffer, og negative effekter som følge av den. Kombinasjonen av disse to danner større mengder bakkenært ozon. Dette gjør hetebølger i storbyene ekstra farlige.

Paris kan derimot ha funnet en løsning på problemet.

Annonse

Mange kjølte seg ned i Trocadero-fontenen ved Eiffeltårnet i Paris 2. juli. Foto: Christophe Ena / AP / NTB

– Uheldig tilbakekobling

Man skiller mellom ozon høyere oppe i atmosfæren, som beskytter oss mot UV-stråler, og bakkenært ozon, en drivhusgass som fanger varme i atmosfæren.

Frode Stordal er professor emeritus i meteorologi ved Instituttet for geofag på Universitetet i Oslo. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Sistnevnte er skadelig for både helse og vegetasjon.

Denne gassen dannes når luftforurensning, for eksempel fra biltrafikk og industri, bestråles av sollys. Ekstremvarme øker intensiteten på disse kjemiske reaksjonene, forklarer Frode Stordal, som er professor emeritus i meteorologi ved Instituttet for geofag på Universitetet i Oslo (UiO).

Annonse

Derfor produseres det mer ozon på varme dager, noe som særlig er et problem i byer med mye trafikk og industri.

Store byer har også større utslipp av varme, da parkeringshus, betongvegger og asfalterte gater absorberer varme. Biler, busser og trikker i bevegelse bidrar også til å øke temperaturen, skriver Cicero Senter for klimaforskning

Derfor blir temperaturene særlig høye i storbyer uten kystlinje, med færre grønne områder.

– Økte nivåer av bakkenært ozon forverrer klimaendringene, og gir en uheldig tilbakekobling: mer varme gir mer ozon, som igjen bidrar til ytterligere oppvarming, forteller han.



Annonse

– Den samlede effekten er større

Forurenset luft er en ledende årsak til luftveissykdommer og tidlig død, skriver Forskning.no. Klimaendringene forverrer denne effekten ved hjelp av ekstremvær, skogbranner og lengre pollensesonger.

Bakkenært ozon kan gi betennelse og skader i luftveiene, øke dødeligheten ved luftveis- og hjerte- og karsykdommer, og forverre astma og andre kroniske sykdommer, forklarer Frode Stordal.

Annonse

I tillegg skader det planter, og reduserer avlinger, noe som gir økonomiske tap i jordbruket, og skader på vegetasjon og økosystemer.

– Hetebølger og luftforurensning forsterker hverandres negative effekter på kroppen, særlig for sårbare grupper, som eldre og personer med underliggende sykdommer, forteller Stordal.



Den samlede effekten av hetebølger og luftforurensning er altså større enn summen av de to hver for seg.

– Kroppen belastes ekstra fordi varmen gjør det vanskeligere å kjøle seg ned, samtidig som forurensede partikler og bakkenært ozon irriterer luftveiene og påvirker hjerte- og karsystemet, forklarer han.

Annonse

Ekstremvær, skogbranner og lengre pollensesonger bidrar til å forverre effektene av luftforurensning. Foto: Cengiz Malgir / AP / NTB

Halvert forurensning på 20 år

I prosjektet EXHAUSTION fant også forskere ved Cicero en klar sammenheng mellom nivået av luftforurensning og negative effekter av hetebølger.

De trekker fram Paris som prakteksempel på hvordan storbyer bør håndtere dette. Der har de tatt grep for å kutte den delen av luftforurensningen de kan påvirke raskt, noe som bidrar til å redusere helsekonsekvensene for befolkningen.

De siste 20 årene har de klart å kutte luftforurensningen fra nitrogenoksid og finpartikler med 50 prosent.

Annonse

Politiet i Paris har blant annet kuttet fartsgrenser i Paris med 20 km/t, og innført regler som sier at lastebiler over 3,5 tonn må kjøre utenom byen. Alle biler har også blitt merket ut ifra vektklasse og utslipp, og på de varmeste dagene får kun kjøretøy merket som klasse 0 til 2 lov til å kjøre i byen.

I tillegg er det innført forbud mot å brenne avfall utendørs, forbud mot bruk av strømaggregater til testing eller vedlikehold av materiell, og utsettelse av vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid som slipper ut flyktige organiske forbindelser, skriver Cicero.

– Det byer gjør for å redusere én side av problemer, bidrar også til å redusere den andre kilden. Kuttes luftforurensning, kuttes også kilder til klimagassutslipp som fører til hetebølger, skriver forsker på prosjektet, Kristin Aunan på Ciceros nettside.

Lavutslippssone for kjøretøy markert som klasse 1,2 og 3. Foto: THOMAS SAMSON / AFP / NTB

– Det haster

Annonse

FNs klimapanel anbefaler å begrense den globale oppvarmingen i verden til 1,5 grader. Det innebærer at utslippene av klimagasser må reduseres med 40 til 50 prosent innen 2030.

– Vi er nå på vei mot minst en grad høyere enn dette. Derfor haster det. Samtidig må vi tilpasse oss et varmere klima, sier Frode Stordal på UiO.



For eksempel burde man varsle befolkningen om hetebølger og høy luftforurensning, slik at utsatte personer kan ta forholdsregler, og helsevesenet kan håndtere økt pågang, mener han. I tillegg foreslår han å øke andelen grønne områder og trær i byene, som gir et kjøligere mikroklima og bedre luftkvalitet.

– Totalt sett må vi kombinere utslippskutt, smartere byplanlegging, tilpasning for sårbare grupper og gode beredskapsplaner for å redusere både de kortsiktige og langsiktige konsekvensene av hetebølger og luftforurensning, sier Stordal.



Annonse

Flere grønne områder og trær i byene er blant tiltakene som meteorolog Frode Stordal foreslår. Foto: JULIE SEBADELHA / AFP / NTB

– Vanskelig å kutte utslipp raskt

Klimaforsker Marianne Tronstad Lund i Cicero forteller at nivåene av luftforurensning allerede har blitt redusert i mange deler av verden, for eksempel i Europa, Nord-Amerika, og i nyere tid også i Kina.

Likevel er nivåene fremdeles svært høye i sørlige deler av Asia, som India og enkelte storbyer i Afrika og Sør-Amerika.

– Selv om det finnes mye kunnskap om at dette er skadelig, har det vist seg vanskelig å kutte utslipp raskt. India er et eksempel på et område der klimaendringer treffer hardt, og der man har hatt ekstremt høye temperaturer de siste årene, sier Lund.

Noen mulige tiltak i slike områder kan blant annet være bedre teknologi, som biler med renere motorer, elektriske ovner til matlaging og oppvarming, og luftfiltre, mener hun.

I tillegg er fattigdom en stor årsak til at utslippene er verre i disse områdene, poengterer hun.