Hva gjør vi nå?

Vi er i den fjerde bølgen, heter det nå offisielt fra Helsedirektoratet. Vi setter stadig nye smitterekorder etter at vi denne uka passerte de gamle toppnoteringene fra mars i fjor. Den tunge, om enn ikke helt uventede, konklusjonen er: Vi blir ikke kvitt koronaviruset på lang tid.

Den gode nyheten er vaksinene. Landet flommer snart over av doser, og vaksinene virker. Selv etter denne ukas rekordsmitte er det fortsatt bare litt over 60 innlagte på grunn av covid-19 på norske sykehus. Vaksinen bidrar også til å dempe smittespredningen.

Den gode vaksineeffekten til tross: Vi befinner oss akkurat nå langt fra de optimistiske spådommene statsministeren og helseministeren kom med for noen uker siden. Da lovte Erna Solberg og Bent Høie at vi kan klemme og danse og leve nesten helt normalt igjen mot slutten av september. Forutsetningen er at alle voksne over 18 år da vil være fullvaksinert.

Vi kan fortsatt komme dit, men det virker uendelig langt fram nå.

«Dette skriver jeg i harnisk. På vegne av lærere, og ikke minst på vegne av alle elevene i osloskolen som i disse dager opplever å ikke ha et smittevern», skrev lærer Kristin Torgersen i Dagsavisen denne uka. Hun er bekymret for mangelen på smittevern i skolen, som nå er åpen på grønt nivå.

Det er vanskelig for regjeringen å gå tilbake på den optimistiske tonen nå

Bekymringen er forståelig. Flere videregående skoler i Oslo og andre deler av landet har opplevd store smitteutbrudd siden skolestart for to uker siden. Det samme gjelder enkelte barne- og ungdomsskoler. Test-systemet sliter flere steder under pågangen, noe som tvang regjeringen til å endre testregimet fredag.

Ingenting av dette overrasker helsemyndighetene. Så lenge vi ikke har en godkjent vaksine for barn og unge, må viruset trolig få spre seg i denne gruppen. Heldigvis er det veldig få blant de unge som blir alvorlig syke, men uvissheten om senvirkningene gir ubehag. Frykten sniker seg inn.

Det er grunn til å stole på at helsemyndighetene har kontroll på situasjonen. De har gjort seg fortjent til den tilliten. Også regjeringen har hatt god styring med smittespredningen. Den har fått hjelp av en befolkning der det brede flertallet har sluttet lojalt opp om restriksjonene. Derfor er det så uheldig når stats- og helseministeren langt på vei avblåste koronakrisen for noen uker siden.

Når du lover klemmer og dans etter nesten ett og et halvt år med strenge begrensninger i folks liv, er det ikke annet å vente enn at vi puster ut og slipper opp. Det burde statsministeren vite etter snart åtte år i posten.

Det er vanskelig for regjeringen å gå tilbake på den optimistiske tonen nå, også fordi vi er midt i en valgkamp. Nye nedstengninger, både lokale og nasjonale, vil oppleves som et slag i ansiktet. Løftene om dans og moro er akkurat nå mest egnet til å gi inntrykk av at regjeringen ikke har kontroll. Det er både uheldig og helt unødvendig.

