Ernas angrepsstrategi

Etter snart åtte år opphøyd som landets leder, er det kanskje ikke partipolitiske bikkjeslagsmål man føler mest for. Erna Solberg har tidligere også gitt uttrykk for at hun ikke er komfortabel med den «kjappe og krasse» linja Høyre tidligere har fulgt. Statsministeren vil helst bare smile. Hun har ofte fått kritikk for å være fraværende, men nå står hun midt i den politiske striden. Hun er Høyres beste kort og partistrategene vet å spille det.

Solberg har gått bort fra egne prinsipper for å vinne valget.

Solberg har før forsøkt å feste et slags moralsk overtak på sine konkurrenter. Før valget i 2019 sa hun til VG at hun trodde velgerne var lei politisk kjekling, men heller ville høre på «politikere som ville snakke om egen politikk og egne løsninger». En ganske prektig tilnærming, men det var da. Nå ser det svært annerledes ut.

Samme holdning har hun hatt når det gjelder å politisere koronapandemien. Men det er blitt gjort flere forsøk fra hennes parti. Manipulasjonen av den opprørte Molde-ordføreren vil stå igjen.

Strategien nå er den omvendte av statsministerens eget instinkt. I valgkampen snakkes det svært mye om de andres politikk og lite om egne suksesser. Statsministeren har blant annet angrepet den såkalte «SV-skolen» og advarte både lærere og elever mot den. Hun har advart i store bokstaver mot Arbeiderpartiets generelle reverseringspolitikk. Heller enn å fremme egne resultater.

Fra Bergen i helga advarte hun om at et regjeringsskifte ville bety byggestopp for store, viktige veiprosjekt. Under et institusjonsbesøk i hjembyen forberedte hun brukerne av et privat tilbud innen behandling av rus- og spillavhengighet på nedleggelse hvis hun skulle tape valget og de rødgrønne ta over.

Det frie behandlingsvalget ville forsvinne med henne. Om Miljøpartiet De grønne har hun kommet med mange utsagn: «Vi trenger ikke De Grønne i Norge». Og hun advarer på det sterkeste mot Rødts innflytelse.

Kritiske spørsmål om denne strategien fra VG avfeies som «spinn fra Arbeiderpartiet». Det er valgkamp og meningsmålingene tyder ikke på et forlenget liv som statsminister. Hun er på defensiven. Det er klart hun kaster hanskene, men det ser ut som Solberg har måttet gå bort fra egne prinsipper for å vinne valget.

