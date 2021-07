La dem spise kake

Det var dronning Marie Antoinette som skal ha undret seg under den franske revolusjonen om de opprørte massene som ropte på brød, ikke bare kunne spise kake istedenfor. Historien er bare tull, men illustrerer godt hvor virkelighetsfjern overklassen gjerne blir. I moderne drakt kan man bytte ut kaka i historien med: Kan de ikke bare gå på jobb!

Hagen-familien snyter det norske fellesskapet for utbytteskatt og formuesskatt.

Milliardær Hagen har steget ned til allmuen for å gi et sommerintervju med Dagens Næringsliv. Først er det kulturelt komisk, den unge kjæresten, kunsten, og ikke minst omtalen av luksusleiligheten på Tjuvholmen til noen titall millioner som «hytta». Men når latteren legger seg, er det rystende lesing.

«Da jeg var 19 år, fikk jeg en butikk av min far», forteller Stein Erik Hagen, en av våre fremste kapitalister og styreleder i Orkla. I intervjuet utviser han en holdning til vanlige folk som rett og slett skremmer. Han antyder latskap blant dem som står utenfor arbeidslivet, samtidig som han og kjæresten klager over den lange veien fra sentrum til hjemmet i Holmenkollen.

«Det er en tendens til at mange er blitt litt arbeidssky og late. Unge mennesker svarer at de skal bli navere når de blir store. Det er litt spesielt å forlange at naboen din skal betale for deg, fordi du selv ikke gidder å stå opp om morgenen», sier milliardæren om sine landsmenn. Hagen sier til avisen at de norske velferdsordningene ikke er bærekraftige. Han tror folk vil skjerpe seg, bare ordningene blir dårligere.

Selv er han faktisk med på å undergrave systemets tåleevne. Ved å være en moderne kapitalist med de krav som følger og konsekvenser det har hatt for presset i arbeidslivet for mange, og ved å være en simpel skatteflyktning.

Selv har Hagen overført eierandelene i familieselskapet Canica til datteren sin, som har flyttet til Sveits. I 2020 ble utbyttet på 300 millioner kroner sendt til fjellandet. Canica og andre Hagen-selskaper hadde de siste seks årene da overført rundt 1,5 milliarder utbyttekroner til Sveits, ifølge E24. Hagen-familien snyter derfor det norske fellesskapet for utbytteskatt og formuesskatt. Men å rette fingeren mot vanlige arbeidsfolk og sjuke, det har han ingen problemer med.

Hagen-familien har donert 7,5 millioner kroner for å beholde et borgerlig regime i Norge etter valget. Hagen selv er rystet av SVs forslag om 70 prosent arveavgift på formuer over 100 millioner kroner. «Da er det bare å pakke sammen og dra», sier Hagen. Noe familien altså allerede har gjort.

Dagens Næringsliv skal ha honnør for å la pengemakta i Norge få lov til å snakke ut. Norsk presse burde intervjue flere av våre milliardærer. Det er svært interessant og opplysende.