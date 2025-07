Merethe Solberg møter Fellesforbundet i retten i oktober

Partene møtes til et forberedende videomøte 1. august. Rettssaken er berammet til Oslo tingrett mandag 6. og tirsdag 7. oktober.

Tidligere tillitsvalgt i Fellesforbundet, Merethe Solberg, ble avsatt som leder av Fellesforbundets avdeling 10 i januar i år, da forbundsstyret satte avdelingen under administrasjon.

Solberg mener hun ble utestengt fra sitt verv uten grunn.

I slutten av april sto hun fram i TV 2 om at hun og forbundsleder Jørn Eggum hadde hatt et seksuelt forhold over flere år. Dette hadde ikke Eggum orientert om i forbundsstyret før han behandlet sluttavtalen hennes.

Annonse

Krever jobben tilbake

Rettssaken omfatter arbeidsrett og vern mot usaklig oppsigelse.

Arbeidsmiljøloven sier at: «en arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dette innebærer at oppsigelsen må ha en gyldig grunn, og at arbeidsgiver må vurdere om det finnes annet passende arbeid i virksomheten før en oppsigelse kan skje ved nedbemanning eller rasjonalisering».

Fellesforbundet representeres ved advokat Tom Sørum, i selskapet Ness Lundin DA.

Annonse

Han har tidligere uttalt at Fellesforbundet mener Solberg, i likhet med andre tillitsvalgte i organisasjonslivet, ikke er omfattet av arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler.

Solberg har engasjert advokat Merete Furesund, som krever at oppsigelsesvedtaket blir kjent ugyldig og at hun blir tilkjent erstatning. Furesund er partner i Littler advokatfirma.

Tillitsvalgt eller ansatt?

Solberg var årsmøte-valgt avdelingsleder i fem år, og frikjøpt fra jobben som kokk på Ikea.

Annonse

Det betyr at hun fikk betalt for å være tillitsvalgt på heltid.

FriFagbevegelse har tidligere skrevet at om Solberg vinner fram med kravet om å bli regnet som fast ansatt, kan følgene bli store for hele Organisasjons-Norge.