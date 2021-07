Solberg har ansvaret

Kaoset med elsparkesykler i Oslo er en oppvisning i politisk amatørskap og maktesløshet. Sparkesyklene, eller mer korrekt ståmopedene, forsøpler landets hovedstad. Det er farlig for folk å gå på fortauene. Stadig flere ståmopedister skader seg alvorlig. Likevel fortsetter vanviddet.

Hareide og hans folk har sovet mens ulykkene har eksplodert i Oslo.

Byrådet har sviktet. Det har ikke klart å få bukt med uvesenet. Hovedansvaret for elendigheten ligger likevel hos statsminister Erna Solberg. Det var hennes regjering som slapp løs det livsfarlige leketøyet på en uforberedt befolkning. Det er derfor regjeringens ansvar å få slutt på galskapen.

[ Det uregulerte og uansvarlege frisleppet av elsparkesyklane under det då Frp-styrte Samferdsledepartementet for to år sidan er beint fram ein skandale. ]

Frp er hjernen bak det hele. Noen trodde kanskje at det ville bli ryddet opp da Knut Arild Hareide fra KrF overtok Samferdselsdepartementet fra Frp. Det har ikke skjedd. Hareide har ført Frps frislipp-politikk videre. Det lovforslaget han la fram for Stortinget i mai, er ikke verdt det papiret det er skrevet på.

Når regjeringen løper fra sitt ansvar, er det bra at vi har leger som er seg sitt ansvar bevisst. Legene ved Oslo universitetssykehus fortjener all honnør for pressekonferansen tirsdag. Hvis noen var i tvil om hvor farlig ståmopedene er, ryddet legene all tvil til side med sin skadestatistikk.

[ To måneder før valget gir Sp-lederen velgerne klar beskjed om at det ikke vil bli noe av en slik regjering. ]

Legenes budskap ble også fanget opp av regjeringen. Hareides statssekretær Ingelin Noresjø fra KrF sier at tallene for ulykker med elsparkesykler er rystende. Dette burde ikke ha kommet som en ubehagelig overraskelse på henne. Hadde hun eller statsråd Hareide tatt en telefon til Oslo skadelegevakt ville de fått høre hvor ille det er. Hareide og hans folk har sovet mens ulykkene har eksplodert i Oslo.

Erna Solberg må ta sitt ansvar som statsminister å gjøre om på de feilene hun gjorde da regjeringen slapp ståmopedene fri. Samferdselsminister Knut Arild Hareide må gi opp Frp-politikken. Dette er ikke lenger en lokalpolitisk sak. Ståmopedene har utviklet seg til en nasjonal skandale. Norge er det eneste landet i Europa som ikke har klart få få orden på dette.

Sju av ti i Oslo vil forby elsparkesykler på fortau. Det går fram av en undersøkelse fra Trygg Trafikk og Trygg Forsikring. Forbud mot å kjøre på fortau kan man enkelt få til dersom ståmopedene omklassifiseres til motorkjøretøy. Da kan man samtidig innføre promillegrense og påbud om bruk av hjelm. Det er sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke har gjort det for lenge siden.