Knallhardt kriminalitetsbekjempende manifest*

Vi skal bekjempe den eksplosive økningen i ungdomskriminalitet!**

**Oslo og Norge er, både i relative og totale tall, svært, svært trygge steder. De siste tjue åra har det vært en markant og betydelig nedgang i anmeldt kriminalitet. Når det er sagt, så var det i 2023 en viss økning i kriminalitet blant de yngste, og dette er noe vi må ta på alvor. Særlig siden det, selv om offisielle tall ikke finnes ennå, kan se ut som om økningen fortsetter inn i 2024. Kriminalitetsbekjempelse er en langsom og omfattende prosess, og vi må ta grep allerede nå for å bekjempe de underliggende årsakene til at unge havner i en kriminell løpebane.

De ungdomskriminelle skal få som fortjent!****

***Det er viktig at både nåværende og potensielle gjengmedlemmer har alternativer til kriminalitet. Vi vil satse hardt på integrering og bekjempelse av utenforskap allerede fra barnehagen av. Gode ungdomstilbud som er tilgjengelige både geografisk og økonomisk. Mer variert undervisning i skolen som bidrar til mindre frafall. Styrking av ressursene i barnehage, skole og sosialtjenester som kan bidra til å identifisere ungdom som er i ferd med å falle utenfor.

Vi vet at å forstå hva som fører til at mennesker havner i kriminalitet og gjenger ikke er å «sosionomisere» bort problemet, eller «snillisme», men en nødvendighet for å bekjempe kriminalitet. Det er en grunnleggende forutsetning for å løse problemer at man forstår hva som forårsaker dem.

Vi skal bevæpne Politiet!*****

*****Politiet må bevæpnes med kunnskap og tanken om at de skal være en synlig, aktiv og positiv bidragsyter i nærmiljøene. De må ut av bilene og inn i dialog med lokalbefolkningen der de jobber. Kursing i de-eskalering og nærpolitiarbeid skal bidra til å gjenopprette tilliten til politiet, som dessverre har blitt alt for frynsete de siste årene.

Dette er forresten også for politiets egen skyld. Det har vært mye «midlertidig» bevæpning i det siste, hvilket også har ført til en økning i vådeskudd. Utredningen om politiets bruk av maktmidler sier det er grunn til å tro at dette kan henge sammen med flere perioder med midlertidig bevæpning. Vi anerkjenner at skarpe våpen er et nødvendig verktøy for politiet, men det må komme med kontroll og ansvar. De fleste politioppdrag krever ikke bevæpning, og det er en kjensgjerning at det blir lettere å se på problemer som spiker når verktøyet man har er hammer.

Samtidig vil videreføring av dagens system med fremskutt lagring også hjelpe på problemet politiet av og til har med å ta av seg skytevåpenet i situasjoner der de absolutt ikke trenger eller bør bære dem.

Vi skal knekke ryggen på gjengene!*****

*****Inntektsgrunnlaget til gjengene er i stor grad salg av illegale rusmidler. Ved å innføre rusreform og å avkriminalisere og/eller regulere salget av cannabis vil både rekrutteringsgrunnlaget i fengslene reduseres, og pengestrømmen til gjengene begrenses.

Samtidig lover vi at selv om vi ikke er enig i denne måten å gå fram på, så skal vi ikke spre usannheter om at den forrige regjeringens forslag til rusreform var «frislipp», eller viderefører myter om at ungdom i dag tror narkotika er lovlig.

Vi må også ta på alvor at dagens system ikke har funket. Alle som er bekymret for bruk av rusmidler i Norge er bekymret for bruk av rusmidler som skjer i et system der det allerede er kriminalisert. Det heter seg jo at definisjonen på galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente at resultatet blir annerledes. Når vi samtidig vet at kriminalisering gjør det vanskeligere for folk som ønsker hjelp med rusbruken sin å oppsøke det, er det ingen ting som tilsier at vi ikke burde prøve noe nytt.

Stem på oss!******

*****Stem på oss! Vi anerkjenner at også kriminelle er mennesker, og må behandles menneskelig. Straff skal selvsagt fortsatt ha en funksjon i rettssystemet vårt, men straffen kan ikke være målet. Fengsel skal ikke være endestasjonen. Straff er samfunnets sterkeste virkemiddel, og det er derfor viktig at det forbeholdes situasjoner der mindre inngripende tiltak ikke strekker til. Det betyr også at de mindre inngripende tiltakene må prøves først.

Stem på oss! Vi lover å ta problemene på alvor. Samtidig forstår vi at å ta et problem på alvor også innebærer å ikke overdrive problemet for å slå politisk mynt og spre frykt. Vi skal satse på det som virker, ikke bare det som får oss til å høres tøffe ut som politikere. Vi har sett fra USA at et (bokstavelig eller billedlig) våpenkappløp om hvem som kan være mest «tough on crime» åpenbart ikke er løsningen for å skape et samfunn med minst mulig kriminalitet.

Stem på oss! Vi skal ikke være «tough on crime». Vi skal være «smart on crime».

